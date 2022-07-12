За минулу добу відновлено електропостачання близько 18,7 тис споживачів

12 июля 2022 г., 13:41

Як повідомляє Міністерство енергетики України, за минулу добу відновлено електропостачання близько 18,7 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



Зокрема у Донецькій області – 13,8 тисячі, Харківській - 3,3 тисячі, Запорізькій – 1,6 тисячі споживачів.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.



Станом на 12 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 790 населених пунктів, загалом близько 619,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 358,1 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Запорізькій - 38,1 тисячі, Харківській – близько 35,1 тисячі, Миколаївській – 30,2 тисячі споживачів.

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