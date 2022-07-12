Найдорожчі бренди у світі саме технологічні - Apple, Google, Amazon, Microsoft та Tencent

12 июля 2022 г., 14:35

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Kantar надав черговий, вже 17-й по рахунку, рейтинг найдорожчих світових брендів у рамках спостереження за рік.



Цікаво, що перші п'ять місць зайняли саме хайтек-компанії: Apple, Google, Amazon, Microsoft та Tencent.



Більш того, у першій пʼятірці - компанія з Китаю.

Apple займає перше місце в рейтингу Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2022 і на шляху до того, щоб стати першим брендом на трильйон доларів - з вартістю в 947,1 мільярда доларів на тепер.



Google піднявся на друге місце та став одним із найшвидше зростаючих у рейтингу, збільшивши вартість свого бренду на 79% до 819,6 мільярдів доларів.

Facebook и Alibaba - здали по дві позиції, але все ще залишаються у першій десятці.

Tesla - одна з найбільших історій успіху цього року, вона перемістилась на 29-е місце з 47-го, що певною мірою відбиває тенденцію світового зростання продажів електромобілів більш ніж вдвічі у 2021 році.

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Китайські бренди укріплюються, попри унікальні виклики пандемії, два з них вже потрапили до глобальної десятки найкращих: Tencent під №5 та Alibaba під №9. Китай також є єдиним ринком, який може конкурувати з домінуючим становищем США в категорії медіа та розваг: WeChat займає п’яте місце, а TikTok - дев’яте.

Загальна вартість топ-100 найдорожчих брендів світу за минулий рік зросла на 23% до 8,7 трлн доларів, що підкреслює важливість сили бренду в керуванні нестабільною глобальною економікою.



У 2022 році понад три чверті вартості бренду походили від компаній США.

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