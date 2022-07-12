Зупинка заводу 3M у Бельгії може посилити глобальний дефіцит напівпровідників

12 июля 2022 г., 12:45

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Як повідомляє HPCwire, ланцюжок постачання чіпів, і без того надзвичайно насичений логістичними та геополітичними перешкодами, ось-ось зіткнеться з іншою проблемою.



Відповідно до звіту групи аналізу ризиків Resilinc, зупинка заводу з охолодження в Бельгії призведе до скорочення постачання великої маси двох спеціалізованих охолоджувачів, необхідних для виробництва напівпровідників.



Завод 3M у Звейндрехті, Бельгія, каже Resilinc, відповідає за 80% світового виробництва спеціалізованих охолоджуючих рідин «3M Fluorinert» і «3M Novec». Ці рідини використовуються в процесі травлення пластин.



У 2020 році Бельгія наказала заводу скоротити та відновити пер- та поліфторалкільні речовини (PFAS), які утворюються як побічні продукти процесу виробництва охолоджуючої рідини. 3M скоротила виробництво, але намагалася оскаржити суть заборони. У березні компанія програла цю справу у високому суді Бельгії, який зобов’язав 3M закрити завод, доки не будуть вжиті необхідні заходи для дотримання правил. З цією метою компанія 3M пообіцяла виділити 167 мільйонів доларів на необхідні процедури.



Тим часом завод не працює, тому один завод у США (відповідальний за 10% світового виробництва цих охолоджувачів) повинен заповнити прогалину - це завдання значно перевищує можливості цього заводу. Бельгійська компанія Solvay постачає ще 10% зі свого італійського заводу. Незабаром після того, як завод було наказано закрити, 3M повідомила клієнтам-виробникам мікросхем, зокрема Intel, Samsung, SK Hynix і TSMC, що вони зіткнуться з дефіцитом.



За оцінками Resilinc, у компаній-виробників мікросхем, ймовірно, залишаться запаси на термін від одного до трьох місяців. Деякі з цих компаній вже оголосили, як вони збираються намір впоратися з дефіцитом: Samsung і SK Hynix працюють над диверсифікацією своїх поставок. Компанія Unicom заявила, що захищає себе від дефіциту за допомогою багатьох джерел постачання та гарантій. TSMC і United Power підкреслюють, що вплива на поточні операції немає. Тим не менш, за словами Resilinc, хоча короткостроковий вплив може бути обмеженим, постачальникам доведеться шукати альтернативи (особливо, якщо вони залежать напряму від 3M), і це підвищить ціни на продукцію.



Resilinc, посилаючись на звіти Taipei Times, також підкреслює, що навіть до цього неминучого дефіциту ціни на охолоджуючу рідину зростали, оскільки попит на чипи не зменшувався.



Бельгія, як кажуть дослідники, наполягає на повній забороні PFAS на рівні ЄС.

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