За добу відновлено електропостачання 9 тисячам споживачів

6 июня 2022 г., 10:45

Міністерство енергетики України повідомило про роботу енергосистеми країни станом на 5 червня.



За минулу добу відновлено електропостачання близько 9 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.



Станом на 5 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 723 населених пунктів, загалом близько 652,3 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 358,1 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 72,4 тисяч споживачів.

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