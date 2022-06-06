Крипто-шахрайство за минулий рік оцінюється у 1 мільярд доларів

6 июня 2022 г., 11:25

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Згідно зі звітом, опублікованим Федеральною торговою комісією США (FTC) у п’ятницю, понад 46 тис людей стверджують, що втратили сумарно більш ніж 1 мільярд доларів у криптовалютах через шахрайство.



Збитки минулого року були майже в 60 разів більшими, ніж у 2018 році, а середня індивідуальна втрата становила 2600 дол.



FTC зазначає, що найпопулярнішими криптовалютами, якими платили шахраям, були біткойн (70%), tether (10%) та ефір (9%).



Однією з ключових особливостей таких криптовалют, як біткойн, є те, що платіжні перекази є остаточними і не можуть бути скасовані. Відкликання платежів - тип інструменту, призначеного для захисту споживачів, - дозволяє скасувати транзакцію, якщо стверджується, що з постраждалих шахрайським чином стягнуто плату за товар або послугу, яку вони не отримали.



Майже половина людей, які повідомили, що втратили криптовалюту через шахрайство з 2021 року, відмічали, що це почалося з якогось повідомлення на платформі соціальних мереж. Найпопулярнішими платформами, згаданими в цих скаргах, були Instagram (32%), Facebook (26%), WhatsApp (9%) і Telegram (7%).



Підроблені інвестиційні можливості були, безумовно, найпоширенішим типом шахрайства. У 2021 році в FTC було повідомлено про збитки від крипто-шахрайства в розмірі 575 мільйонів доларів, пов’язаних з можливостями інвестування. Люди повідомляли, що інвестиційні веб-сайти та додатки обіцяли їм можливість відстежувати зростання їх криптовалютних внесків, але програми були фальшивими, і коли вони намагалися отримати свої гроші, це було неможливо.



«Немає жодного банку чи іншого централізованого органу, який би позначав підозрілі транзакції та намагався зупинити шахрайство до того, як воно сталося», – попереджає FTC у своїй доповіді. «Ці міркування не характерні лише для криптовалютних транзакцій, але всі вони грають на руку шахраям».



Романтичні шахрайства є другим за поширеністю джерелом втрат від крипто-шахрайства. За цим слідують різновиди з видачі себе за іншу особу з боку бізнесу та уряду, які, як стверджує FTC, часто можуть починатися з підроблених повідомлень, які нібито надходять від технологічних компаній, таких як Amazon або Microsoft.



Молодші споживачі були більш схильні вірити крипто-шахраям. FTC повідомляє, що люди у віці від 20 до 49 років втричі частіше повідомляли про втрату криптовалют, ніж старші вікові групи.



Слід зазначити, що останні кілька тижнів біли дуже бурхливі на крипторинках. Невдалий стейблкойн, прив’язаний до долара США, допоміг знизити весь клас криптоактивів, стерши з ринкової капіталізації сектора півтрильйона доларів і підірвавши довіру інвесторів до цього процесу. Багато інституційних та роздрібних інвесторів були знищені, і здебільшого не існує жодної підтримки з боку FDIC або будь-яких інших засобів захисту споживачів.



Мільярдери-біткойнери Кемерон і Тайлер Вінклвосс (Cameron and Tyler Winklevoss) нещодавно оголосили про звільнення на криптобіржі Gemini, посилаючись на той факт, що галузь перебуває у «фазі скорочення», відомій як «криптозима», яка «ще більше посилюється поточними макроекономічними та геополітичними потрясіннями».

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