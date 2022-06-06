Послуги “Укртелеком” забезпечуються у 84% населених пунктів мережі оператора

6 июня 2022 г., 9:35

“Укртелеком” станом на 5 червня повідомила, що оператор забезпечує послугами абонентів у 84% населених пунктів, де є його мережі, в усіх областях, крім Луганської та Херсонської.



Не припиняються ремонтні роботи на Донеччині. За минулу добу аварійні бригади Укртелекому повернули інтернет-доступ абонентам у низці міст області. Усунуто наслідки одразу двох аварій на магістральних лініях. Одна з них сталася внаслідок пошкодження волоконно-оптичного кабелю уламками ворожої ракети поблизу міста Костянтинівка. Доступність послуг зберігається у половині населених пунктів, підключених до мережі оператора.



У Закарпатській області відновлено роботу магістральної лінії після чергового зловмисного пошкодження.



Також послуги інтернет-доступу відновлено для абонентів у деяких населених пунктах Сумської, Миколаївської областей.

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