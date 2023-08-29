Intel представила нове покоління процесорів Xeon – Sierra Forest та Granite Rapids

29 августа 2023 г., 17:25

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На нещодавній конференції Hot Chips компанія Intel вперше представила докладний огляд лінійки продуктів Intel Xeon наступного покоління, побудованої на базі нової архітектури. Ця платформа знаменує еволюцію Intel Xeon, представляючи процесори з новою архітектурою Efficient-core (E-core) поряд з архітектурою Performance-core (P-core). Новинки, що отримали кодові назви Sierra Forest та Granite Rapids відповідно, забезпечать простоту та гнучкість для замовників, пропонуючи сумісну апаратну архітектуру та загальний програмний стек для вирішення критично важливих робочих навантажень, таких як штучний інтелект.



«Нещодавно ми поставили мільйонний Xeon 4-го покоління, Xeon 5-го покоління (кодова назва Emerald Rapids) буде запущений у 4-му кварталі 2023 року, а портфель продуктів для центрів обробки Дані 2024 р. стане сильною стороною в галузі», - зазначила Ліза Спелман (Lisa Spelman), корпоративний віцепрезидент Intel і генеральний менеджер підрозділу продуктів і рішень Xeon.



У новій платформі Intel Xeon використовуються модульні системи-на-кристалі (SoC), що забезпечують підвищену масштабованість і гнучкість, що дозволяє випускати ряд продуктів, що відповідають вимогам до масштабу, обчислювальним ресурсам і енергоефективності для систем штучного інтелекту, хмарних і корпоративних систем. Представлена архітектура також допомагає замовникам максимально ефективно використовувати свої інвестиції, пропонуючи два різні процесори, сумісні з сокетами, для простоти та взаємозамінності при будь-яких робочих навантаженнях.



Процесори P-core та E-core поставляються із загальною інтелектуальною власністю (IP), мікропрограмним забезпеченням та програмним стеком ОС. Ці платформи підтримують найшвидшу пам'ять DDR та нові модулі DIMM з високою пропускною здатністю та мультиплексованим комбінованим рангом (MCR). Нова технологія Intel Flat Memory забезпечує апаратно кероване переміщення даних між пам'яттю DDR5 та CXL, роблячи загальний обсяг пам'яті видимим для програмного забезпечення. У новинках реалізовано підтримку CXL 2.0 для всіх типів пристроїв зі зворотною сумісністю з CXL 1.1. Варто також відзначити розширені можливості введення/виводу: до 136 ліній PCIe 5.0/CXL 2.0 та до шести каналів UPI.



Процесори Intel Xeon з ядрами E (Sierra Forest) покращені для забезпечення обчислень, оптимізованих за щільністю, з максимальною ефективністю енергоспоживання. Зазначається, що чіпи Xeon з E-ядрами забезпечують найкращу у своєму класі щільність обчислень з енергоспоживання, надаючи явні переваги для хмарних та гіпермасштабних робочих навантажень. Для них також заявлена у 2,5 раза більша щільність розміщення у стійці та у 2,4 раза збільшений показник питомої продуктивності на ват.



Нова процесорна платформа підтримує одно- та двосокетні сервери, до 144 с на процесор і TDP до 200 Вт. У ній реалізований сучасний набір інструкцій із надійними засобами захисту, віртуалізації та AVX із розширеннями AI. Підтримуються також основні функції RAS пам'яті, такі як машинна перевірка, кеш даних ECC, стандартні у всіх процесорах Xeon.



Процесори Intel Xeon з P-ядрами (Granite Rapids) оптимізовані для забезпечення найменшої сукупної вартості володіння (TCO) для високопродуктивних робочих навантажень, чутливих до продуктивності та обчислювальних навантажень загального призначення. Зазначено, сьогодні Xeon забезпечує вищу продуктивність штучного інтелекту, ніж будь-який інший процесор, а Granite Rapids ще більше підвищує продуктивність штучного інтелекту. Вбудовані прискорювачі дають додатковий імпульс цільовим робочим навантаженням, забезпечуючи ще більшу продуктивність та ефективність.



Серед особливостей нової платформи слід зазначити:

- Підвищення продуктивності у 2-3 рази для змішаних робочих навантажень AI.

- Удосконалений Intel AMX із підтримкою нових інструкцій FP16.

- Вища пропускна здатність пам'яті, кількість ядер і кеш-пам'яті для інтенсивних обчислювальних навантажень.

- Масштабованість від одного до восьми сокетів.



Повідомляється, що процесори Intel Xeon 5-го покоління (кодова назва Emerald Rapids) знаходяться на стадії відбору зразків замовниками та мають бути випущені у четвертому кварталі 2023 року. Процесори Intel Xeon із ядрами E (Sierra Forest) будуть поставлятися у першій половині 2024 року. Процесори Intel Xeon із ядрами P (Granite Rapids) будуть випущені найближчим часом.

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