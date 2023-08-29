Click відкрив свій перший магазин електроніки в Києві

29 августа 2023 г., 15:35

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В столичному ТРЦ Respublika Park відкрився перший магазин електроніки та побутової техніки онлайн-рітейлера Click.ua. Простір організований так, щоб відвідувач отримав максимум уваги та інформації про техніку, яка представлена в магазині. Основою візуальної комунікації було обрано сонячну систему, як клієнтоцентричну ідею, де планети обертаються навколо сонця, враховуючи, що слоган магазину – «Click – магазин техніки, де все обертається навколо клієнта!».

Цікавою відмінністю магазину Click є геймінг-зона бренду Asgard. Це особливий простір, де будь-хто зможе зібрати власний комп'ютер, обравши саме той дизайн і ті компоненти, про які мріяв. Фахівці бренду зберуть його перед клієнтом, а потім перевірять в тестувальній шафі – і все це наживо, за безпосередньої участі замовника нового комп’ютера.

Як зазначається, онлайн-рітейлер Click.ua перезапустився у 2022 році, залучивши близько 2 млн користувачів у новому форматі. На майданчику представлено більш як 30 тис. найменувань техніки, а його сторінки набрали понад 6 млн переглядів. Відкриття офлайн магазину у Києві стало першим кроком Click.ua до омніканальності. Невдовзі планується відкриття ще кількох салонів у різних містах України.

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