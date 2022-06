З повідомлення про шостий пакет санкцій ЄС прибрали згадку про заборону хмарних сервісів для росії

З пресрелізу на сайті Ради ЄС про затвердження шостого пакета санкцій за вторгнення росії в Україну загадковим чином зникла згадка про обмеження у сфері хмарних технологій. На це звернув увагу Антон Швець, український блогер, політичний діяч та один із засновників партії «Демократична Сокира».

Він зазначає, що спочатку багато ЗМІ поширили інформацію про те, що шостий пакет санкцій серед іншого передбачав заборону на доступ росії до закордонних хмарних рішень. Він зазначає, що це був важливий пункт, оскільки американські та європейські хмарні сервіси доволі активно використовуються у всьому світі, включаючи росію.

Причому ЗМІ посилалися на відповідний пресреліз, розміщений на офіційному сайті Ради ЄС. Але пізніше з незрозумілих причин пресреліз було відредаговано саме в частині, яка стосувалася хмарних технологій, і тепер цей пункт можна побачити лише у вебархіві.

Consulting services

The EU буде prohibit provision of accounting, public relations and consultancy services, as well as cloud services to Russia.