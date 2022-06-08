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GigaCloud пропонує програму підтримки бізнесу та безкоштовні сервіси для проєктів допомоги ЗСУ

8 июня 2022 г., 12:55

Хмарний оператор GigaCloud оголосив про програму підтримки бізнесу під час війни.

Компанія пропонує українським підприємцям відмовитись від російського ПЗ, безкоштовно взяти ліцензії для резервування та захисту даних, а також розмістити дані у хмарі вдвічі дешевше, ніж до війни.

Крім цього, GigaCloud обіцяє розглянути заявки на безкоштовне розміщення у хмарі проєктів, які сьогодні допомагають ЗСУ та українцям.

«Ми усвідомлено вирішили надавати деякі послуги безкоштовно або нижче собівартості ― це наша інвестиція в український бізнес, - каже Артем Коханевич, CEO GigaCloud. - Ми розуміємо, що перемогу потрібно зустріти зі збереженою, наскільки це можливо, економікою. Великі IT-вендори Veeam, Cisco та Microsoft вже зробили багато для українських компаній. Тепер наша черга простягнути руку бізнесу на внутрішньому ринку».

Артем Коханевич також зазначив, що діючі клієнти GigaCloud також отримують підтримку за запитом.

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