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За минулу добу відновлено електропостачання близько 32,1 тис споживачів

8 июня 2022 г., 11:15
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Міністерство енергетики України повідомило, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 32,1 тис споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Миколаївській області - 10,1 тис, Запорізькій – 8 тис, Донецькій – 6 тис, Дніпропетровській і Харківській – по 4 тис споживачів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Станом на 7 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 737 населених пунктів, загалом близько 647,3 тис споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 358 тис, Луганській – понад 128,2 тис, Харківській – близько 73,6 тис споживачів.

Всі види електростанцій працюють згідно графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

Вчора ввечері в східному регіоні введена в роботу повітряна лінія 330 кВ. Ремонтуються проводи ще на трьох лініях 330 кВ та 750 кВ на південному сході та у центрі.

На півночі на підстанції 330 кВ прокладено новий кабель живлення роз'єднувачів 330кВ та вимикачів 330кВ.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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