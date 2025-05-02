З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 884 вибухонебезпечних предметів

2 мая 2025 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи здійснили 516 виїздів для реагування на виявлення вибухонебезпечних предметів.

За цей період саперами було виявлено, вилучено та знешкоджено 884 одиниці вибухонебезпечних предметів. Загальна площа обстежених територій склала 239 гектарів.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 42 тис. 442, на Херсонщині – 20 тис. 756, Донеччині – 16 тис. 972, Київщині – 12 тис. 837, Миколаївщині – 10 тис. 757, Чернігівщині – 7 тис. 417, Сумщині – 5 тис. 606.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 572 тис. 950 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 4 тис. 006 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 176 тис. 817 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

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