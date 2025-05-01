Квартальний виторг Western Digital склав 2,29 млрд дол. - 87% забезпечили хмарні рішення

1 мая 2025 г., 17:25

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Компанія Western Digital оприлюднила фінансові результати за третій квартал 2025 фінансового року, що завершився 28 березня. Попри незначне зниження виручки порівняно з попереднім кварталом, компанія продемонструвала суттєве зростання прибутку та оголосила про запровадження нової дивідендної програми.

Виручка Western Digital за звітний період склала 2,29 млрд дол., що на 5% менше у квартальному вимірі, проте на 31% більше, ніж у відповідному кварталі минулого року.

Найбільшу частку надходжень — близько 87% — забезпечили хмарні рішення, які принесли компанії 2 млрд дол. Це на 4% менше порівняно з попереднім кварталом, але на 38% більше у річному порівнянні.

Сегмент клієнтських пристроїв скоротився на 2% як у квартальному, так і в річному обчисленні — до 137 млн дол., а споживчий напрям показав падіння на 13% порівняно з попереднім кварталом та на 4% у річному вимірі — до 150 млн дол.

Компанія також повідомила про операційний грошовий потік на рівні 508 млн дол. та загальні грошові резерви в розмірі 3,48 млрд дол. За стандартами GAAP чистий прибуток на акцію склав 2,11 дол., а за Non-GAAP — 1,36 дол.

Western Digital продала в третьому кварталі приблизно 13,9 млн жорстких дисків (HDD), що відображає стабільний попит на рішення для масового зберігання даних, передусім у сегменті хмарної інфраструктури.

У своєму коментарі генеральний директор Ірвінг Тан (Irving Tan) наголосив на стабільному зростанні обсягів даних і ролі жорстких дисків у забезпеченні масового зберігання інформації. За його словами, Western Digital завдяки широкому портфелю продуктів перебуває у вигідному положенні для задоволення зростаючого попиту.

У компанії очікують, що в четвертому кварталі виручка складе близько 2,45 млрд дол. (плюс-мінус 150 млн дол.), а прибуток на акцію становитиме приблизно 1,45 дол. (плюс-мінус 0,20 дол.), що перевищує очікування аналітиків.

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