Європейський інвестиційний банк надасть 100 млн євро для відновлення енергетики України

10 апреля 2025 г., 10:25

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Україна отримає 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку для відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідні угоди підписані в Брюсселі під час зустрічі Глави українського Уряду з президентом ЄІБ Надією Кальвіно.

За словами Дениса Шмигаля, виділені кошти будуть спрямовані на низку проектів. Зокрема 100 млн євро підуть на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла.

«Кожен із започаткованих сьогодні проектів — це вклад у розвиток українських громад, стабільність економіки та в безпечне європейське майбутнє нашої держави», — зазначив прем'єр-міністр та висловив вдячність ЄІБ за підтримку зусиль Уряду щодо швидкого відновлення країни, спрямованого не лише на відбудову, а й на створення сучасної, стійкої та енергоефективної інфраструктури.

Прем’єр-міністр також повідомив, що під час зустрічі з Надією Кальвіно обговорено реалізацію спільних проектів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики.

«Від початку повномасштабного вторгнення росії ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування», — зазначив Денис Шмигаль.

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