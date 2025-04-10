Infineon, купуючи Ethernet-підрозділ Marvell, націлюється на сегмент гуманоїдних роботів

10 апреля 2025 г., 11:45

0

Tweet

За повідомленням Infineon Technologies, компанія має намір придбати у Marvell бізнес із виробництва автомобільних Ethernet-технологій за 2,5 млрд дол. готівкою як напрямок для розробки людиноподібних роботів.



Цей крок є частиною уваги до автомобілів із програмним забезпеченням, що зростає, і надає Infineon ключові мережеві можливості для інтеграції зі своїми автомобільними мікроконтролерами Aurix. За словами генерального директора Infineon, це також сприятиме збільшенню кількості проєктів людиноподібних роботів з використанням її мікроконтролерів.



Портфель Brightlane Automotive Ethernet і пов'язані з ним активи приносять дохід у 225-250 млн дол., тому Infineon платить за цей бізнес значний 10-кратний мультиплікатор. За цю суму Infineon купує проєкт вартістю 4 млрд дол., який буде розроблено протягом наступних п'яти років 50 автовиробниками, включно з вісьмома з десяти провідних автовиробників.



Угода охоплює приймачі PHY, комутатори та мости, які підтримують швидкість передавання даних у мережі від 100 Мбіт/с до 10 Гбіт/с із функціями захисту та безпеки.



«Придбання є відмінним стратегічним рішенням для компанії Infineon, яка є провідним світовим постачальником напівпровідникових рішень для автомобільної промисловості», - сказав Йохен Ханебек (Jochen Hanebeck), генеральний директор Infineon. «Ми використовуватимемо цю взаємодоповнювальну технологію Ethernet, об'єднавши її з нашим наявним широким портфелем продуктів, щоб надати нашим клієнтам ще комплексніші та передовіші рішення для програмно-визначуваних автомобілів. Угода підтримає нашу стратегію прибуткового зростання в майбутньому, включно з новими можливостями в галузі фізичного AI, такими як людиноподібні роботи».



Угода була схвалена радою директорів Marvell, і очікується, що вона буде закрита до кінця року за умови отримання схвалення органів, що регулюють.



«Marvell перетворилася на провідного постачальника рішень для інфраструктури даних, а кінцевий ринок центрів обробки даних забезпечив 75% консолідованого доходу в четвертому фінансовому кварталі 2025 року», - сказав Метт Мерфі (Matt Murphy), голова ради директорів і генеральний директор Marvell. «Ми безмірно пишаємося успіхами, яких ми досягли в органічному зростанні нашого бізнесу Automotive Ethernet. Ми вважаємо, що ця угода забезпечує найбільшу фінансову віддачу для акціонерів Marvell, враховуючи її привабливу оцінку. Завдяки оптимізованій платформі Infineon для автомобільних додатків, ми впевнені, що бізнес Automotive Ethernet матиме всі шанси на подальше зростання й успіх».

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS