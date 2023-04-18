Євродепутати закликають посилити контроль над розробками AI загального призначення

18 апреля 2023 г., 17:25

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Як повідомляє Reuters, група Європейського парламенту закликала ЄС створити новий набір правил для регулювання широкого спектру інструментів штучного інтелекту.





Запропонований "Закон про штучний інтелект" (AI Act) охоплюватиме не лише ті інструменти, які визначені як такі, що становлять явний високий ризик. У відкритому листі депутати Європарламенту також закликали до міжнародної співпраці у створенні запобіжників для розвитку АІ, після попереджень експертів галузі про те, що технологія може стати "небезпечно потужною" без належних запобіжних заходів.





Депутати Європарламенту опублікували свій лист після того, як група відомих експертів у галузі АІ закликала ЄС розширити існуючу нормативно-правову базу у сфері АІ. Аргумент полягає в тому, що якщо "АІ загального призначення" буде виключено з правил, вони не будуть варті паперу, на якому написані. АІ загального призначення, зокрема, включає в себе широкі інструменти, такі як ChatGPT від OpenAI LP, які не призначені для "високоризикованого" використання, але можуть бути адаптовані таким чином, що може підвищити ризик їх застосування.





У своєму листі законодавці зазначили, що запропонований Закон спрямований лише на "високоризиковані" випадки використання штучного інтелекту. Вони стверджують, що ЄС також потребує додаткового набору попередніх правил, які регулюватимуть розробку і розгортання більш потужних систем АІ загального призначення, які можна легко адаптувати для безлічі застосувань.





Євродепутати також послалися на відкритий лист Future of Life Institute, який підписали сотні відомих представників технологічної індустрії, включаючи Ілона Маска та Стіва Возняка. У цьому листі містився заклик зробити шестимісячну паузу в розробці більш потужних моделей, ніж остання модель OpenAI, GPT-4.





"Ми поділяємо деякі занепокоєння, висловлені в цьому листі, хоча і не згодні з деякими з його найбільш тривожних заяв, - написали законодавці. - Однак, ми згодні з основною ідеєю листа: зі стрімким розвитком потужного штучного інтелекту ми бачимо необхідність значної політичної уваги".





Законодавці заявили, що мають намір створити новий набір правил в рамках AI Act, який забезпечить майбутній розвиток АІ більш "орієнтованим на людину, безпечним і надійним способом". Крім того, вони закликали президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президента США Джо Байдена провести глобальний саміт з питань АІ, щоб узгодити принципи управління його "розробкою, контролем і розгортанням".

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