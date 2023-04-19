Україна втратила 78% потужностей ТЕС, 75% - вітрової електрогенерації та більше 20% - сонячної

19 апреля 2023 г., 8:25

+11

голос Tweet

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, вже триває активна робота з підготовки до наступного опалювального сезону. Усі енергетики працюють над відновленням того, що ворог пошкодив та знищив. Працює відповідний Штаб.





Тривають ремонти та відновлення як магістральних підстанцій, якими управляє «Укренерго», так і генеруючих потужностей електростанцій. Енергетики зараз активно відновлюють енергосистему і той запас міцності, який у ній був до обстрілів.





Починаючи з 10 жовтня 2022 року і протягом наступних 6 місяців держава-терорист здійснила 33 масовані атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури, було зафіксовано близько 270 влучань.





У результаті були вражені 24 об’єкти генерації (теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції), близько половини підстанцій системи передачі, магістральні мережі.





В результаті масованого обстрілу 23 листопада 2022 року стався блекаут енергосистеми, 13,5 млн споживачів було знеструмлено.





Станом на кінець осінньо-зимового періоду енергосистема внаслідок руйнувань та окупації тимчасово втратила 44% атомної генерації, 78% потужностей ТЕС, 66% - блочних ТЕЦ, 12% - ГЕС, 75% - вітрової генерації та більше 20% - сонячної.





За оцінками Світового банку, збитки, завдані інфраструктурі електроенергетики, газу та системи опалення, а також видобутку вугілля в Україні становлять близько 11 мільярдів доларів.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень