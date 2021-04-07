Ericsson Open Lab прискорить розвиток віртуалізованих мереж

7 апреля 2021 г., 14:25

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Компанія Ericsson відкрила лабораторію Ericsson Open Lab для розробки провідних технологій віртуалізованих мереж радіодоступу п'ятого покоління (5G RAN) у співпраці з ключовими замовниками портфеля рішень Ericsson Cloud RAN і партнерами з екосистеми 5G.



Лабораторія знаходиться на території R&D центру Ericsson в м. Оттава, де також розташований центр компетенцій Ericsson Cloud RAN. При цьому функції Ericsson Open Lab доступні віддалено для замовників з різних країн світу. У Ericsson Open Lab використовуються провідні хмарні технології та програми для віртуального спілкування, що дозволяють вести спільну роботу онлайн в інтерактивному режимі.



У Ericsson Open Lab передбачено все необхідне для розробки нових рішень, які доповнюють лінійку існуючих продуктів і послуг для мереж радіодоступу. Одна з цілей Ericsson Open Lab - надання допомоги операторам у вивченні і розгортанні нових послуг і сценаріїв використання на базі технологій 5G, а також формування можливостей для підвищення рівня автоматизації та скорочення кількості операцій, які виконуються вручну. На території центру передбачений майданчик для вивчення потенціалу технологій Open RAN, призначених для віртуалізації, управління та оркестрації.



Ericsson Open Lab буде займатися не тільки хмарною інфраструктурою і вдосконаленням програмного забезпечення для мереж радіодоступу на готових до використання серверах (COTS) і технологій апаратного прискорення. Лабораторія також сприятиме розвитку співпраці з операторами та іншими галузевими партнерами в сфері технологій машинного навчання, автоматизації та оптимізації мереж. Це оператори KDDI, Ooredoo, Orange, Softbank Corp, Turkcell і такі партнери як Intel, NVIDIA, Red Hat і Wind River. Число партнерів та активностей буде рости в міру зростання попиту на технології Cloud RAN.



На майданчику в Оттаві всередині приміщення доступні 100 МГц в середньому частотному діапазоні і 60 МГц в середньому частотному діапазоні indoor / outdoor. Це означає, що оператори можуть створювати і тестувати функції Cloud RAN, орієнтуючись на частоти власних мереж, а також розробляти сценарії для мереж, розгорнутих на вулиці і всередині будівель.



При співпраці з операторами використовується підхід, заснований на безперервній інтеграції і безперервному розгортанні (CI / CD) технологій Cloud RAN. Це сприяє швидкій розробці і безшовній інтеграції нових функцій, які можна починати використовувати буквально протягом декількох хвилин після створення. Крім того, лабораторія буде сприяти розвитку рішень Ericsson Cloud RAN на COTS-серверах, щоб підвищити ефективність і гнучкість експлуатації мобільних мереж.



«Відкриті технології - основа сучасного мобільного зв'язку, що об'єднала понад вісім мільярдів пристроїв в рамках єдиного загальносвітового технологічного стандарту. Ми пропонуємо нашим замовникам і партнерам разом створювати нові хмарні технології для 5G-мереж. Ми запустили цей проект з метою розвитку архітектур і загальних стандартів, які розширюють можливості існуючих технологій 5G-ready. Наша ініціатива допоможе всебічно вивчити потенціал стандарту зв'язку п'ятого покоління у співпраці з операторами і корпоративними замовниками з різних країн світу в умовах все більш широкого використання відкритих архітектур », - коментує виконавчий віце-президент і глава напрямку мереж зв'язку компанії Ericsson Фредрік Джейдлінг (Fredrik Jejdling).

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