Windows 11: установка и настройка встроенного ядра Linux в Win11, запуск Linux GUI приложений

13 октября 2021 г., 17:45

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Что было хорошего в поздних сборках Windows 10 и развивается в Windows 11 – это подсистема Windows Subsystem for Linux (WSL), которая позволяет «нормально» запускать задачи Linux в Windows Pro без всяких виртуальных машин. Фактически, ядро Linux в Windows работает параллельно с ядром самой Windows и может теперь пользоваться всеми аппаратными ресурсами ПК. Именно эти улучшения – работа с графикой и дисками легли в основу новой версии WSL в Windows 11. Плюс Microsoft также существенно упростила процесс установки и конфигурации ядра Linux в Windows 11 Pro. Собственно – о том, как теперь просто установить и сконфигурировать WSL, о новой работе с GUI-приложениями Linux в WSL (про бета-версию я рассказывал еще в апреле тут – https://youtu.be/7Yz3fPuQH6k), о работе с дисками в WSL – и пойдет речь в данном видео.

Для тех, кому не терпится попробовать ядро Linux в Windows 11 Pro – вот вам небольшой перечень команд для установки и конфигурации самой системы WSL и Linux внутри:

* УСТАНОВКА WSL: запускаем командную строку Windows (PowerShell или CMD) с правами админа и в ней выполняем команду wsl –install . Данная команда скачивает все необходимые модули WSL, включает/конфигурирует другие вспомогательные службы Windows и после, ВАЖНО – скачивает из онлайн репозитория базовый дистрибутив Ubuntu (текущую версию) и просит перегрузить ПК.

– если вы хотите установить другой дистрибутив при инициализации WSL, сначала просмотрите доступные сборки в репозитории WSL командой wsl –list –online, а потом при установке используйте команду –install с ключем -d имя_дистрибутива, например, wsl –install -d kali-linux – настроит WSL и скачает по умолчанию Kali Linux, как основной. Кроме того, в дальнейшем, выполняя команду wsl –install -d имя – вы сможете установить несколько дистрибутивов, переключаясь между ними.

– если вы хотите поэкспериментировать с WSL в виртуальной машине – не забудьте включить для нее вложенную виртуализацию процессора, поскольку WSL использует аппаратную виртуализацию процессора для ускорения работы – и виртуальная машина тоже должна иметь доступ к данной функции в своих виртуальных процессорах. Так, если вы используете встроенный в Windows 10/11 Pro гипервизор Hyper-V (кстати, именно его я рекомендую и юзать) – то для включения вложенной виртуализации процессора достаточно на основном ПК выполнить в PowerShell следующую команду с правами админа – Set-VMProcessor -VMName имя_ВМ -ExposeVirtualizationExtensions $True – где имя_ВМ – это имя виртуальной машины в консоле Hyper-V. Сравнение производительности между виртуальной машиной с Linux и WSL я уже проводил тут – СофТы: тестирование производительности Linux в Windows Subsystem for Linux vs Hyper-V – https://youtu.be/P88GPegg7x0

* ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПК автоматически запустится консоль Linux в отдельном окне, которая уже закончит установку ядра дистрибутива и попросит у вас имя/пароль админа именно для данного дистрибутива. По окончании настройки – закройте окно и снова запустите командную строку Windows с правами админа и выполните там команду wsl –update – будет выполнено обновление движка WSL и если потребуется (будет показано сообщение о необходимости перезапуска WSL) – перезапустите WSL командой wsl –shutdown . Все, ваша WSL готова к работе.

Получить доступ к командной строке Linux вы сможете через соответствующую иконку в меню Пуск Windows, также, в отдельную папку для каждого дистрибутива, будут добавляться и иконки приложений, которые в него устанавливаются. Новый сервис WSL уже по умолчанию поддерживает работу с GUI приложениями Linux, так что там же вы найдете и иконки всех ваших графических приложений. Напомню, что устанавливать какую-то десктопную оболочку в дистрибутив или X-сервер на Windows вам не нужно, окна Linux приложений будут отображаться, как отдельные окна Windows. Про работу графической среды Linux в Windows я уже рассказывал как раз на примере бета-версии данной WSL – Windows 10 c ядром Linux (WSL2) «научилась» запускать графические GUI приложения Linux – демо WSLg – https://youtu.be/7Yz3fPuQH6k

Теперь ждем еще одной подсистемы – Windows Subsystem for Android – для запуска Андроид приложений прямо под Windows, которая, кстати, будет базироваться на том же WSL (и умельцы и раньше уже запускали Android приложения через WSL). Так, постепенно, Microsoft превращает Windows в универсальную платформу для работы, и, что важно, для разработки и отладки решений. Посмотрим, появится ли Windows Subsystem for MacOS – в принципе, ничего сложного при имеющемся решении WSL. :-)

Windows 11: установка и настройка встроенного ядра Linux в Win11, запуск Linux GUI приложений

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