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Тимур Ягофаров

Wi-Fi на 3000 м

1 февраля 2024 г., 17:19

Завдання організації бездротового підключення на великих дистанціях може бути вирішене за допомогою обладнання з підтримкою специфікації 802.11ah.

Стандарт HaLow (802.11ah) був анонсований у 2016 році та працює на частоті 900 МГц, яка не потребує ліцензування. Практичне тестування його можливостей за дальністю було проведено нещодавно компанією Morse Micro. Як майданчик було обрано набережну Сан-Франциско. За результатами випробувань з'ясувалося, що максимальна дистанція роботи бездротового каналу досягла 3000 м.

Wi-Fi на 3000 м

Швидкість з'єднання під час тестування Morse Micro варіювалася від 11 Мбіт/c на відстані 500 метрів до 1 Мбіт/c на максимальній дальності в три кілометри, при чому цього було достатньо для підтримки відеодзвінка.

Варто зазначити, що ці результати були отримані попри перешкоди, створювані навколишнім міським простором. Оскільки подібні пристрої Wi-Fi з наддалеким радіусом дії насамперед призначені для Інтернету речей (IoT), а не для мультимедіа через нижчі швидкості, дане досягнення дає змогу припустити, що Wi-Fi HaLow - рішення для бездротового зв'язку дальнього радіуса дії.

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