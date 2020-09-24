Vodafone запускает в коммерческую эксплуатацию услугу «Умный учет водоснабжения»

24 сентября 2020 г., 14:45

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Оператор связи «Vodafone Украина» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию услуги «Умный учет водоснабжения» на базе собственной сети NB-IoT. Это комплексное решение, которое позволяет автоматизировать сбор и учет данных об использовании водных ресурсов. Компания предлагает клиентам – ОСМД, ЖЭКам, коммунальным предприятиям – инновационное для Украины решение учета воды на уровне многоквартирного дома.

На сегодня у нас в стране учет воды осуществляется преимущественно в ручном режиме. Такой сбор связан с рядом проблем. Так, данные вручную вносят в журнал учета, а затем вручную переносят в системы, где начисляются платежи. То есть точность данных зависит от человеческого фактора. Еще одна сложная задача – снять показатели практически одновременно – в последние дни отчетного периода. Чтобы охватить все узлы учета, коммунальщики вынуждены увеличивать количество персонала, который не используется эффективно в остальное время. Кроме отсутствия точных данных, неэффективных временных и денежных затрат, коммунальщики часто сталкиваются с невозможностью попасть в подвальное помещение, где находятся домовые счетчики. Также актуальным остается вопрос дополнительных ресурсов для того, чтобы хранить и обрабатывать данные.

«Умный учет водоснабжения» помогает избежать этих проблем. Пользователи услуги смогут:

автоматизировать сбор и учет данных, а также исключить человеческий фактор;

работать с данными через веб-интерфейс;

настраивать периодичность сбора данных и систему оповещений под свои потребности;

окупить затраты на оборудование за период от 9 месяцев, в зависимости от количества подключенных узлов учета;

обеспечить автономность работы оборудования телеметрии – срок работы модема с технологией NB-IoT для автоматического сбора и передачи данных со счетчиков составляет 10 лет.

Коммерческому запуску услуги предшествовали многочисленные тесты пользовательского оборудования и сети, а также пилотные проекты с водоканалами. Это позволило сформировать наиболее целесообразный для коммунальщиков функционал, отраженный в настройках интерфейса.

Стоимость услуги «Умный учет водоснабжения» не является статической и зависит от таких факторов, как тип оборудования, с которым работает клиент, инфраструктура сети, количество точек телеметрии. Поэтому каждое решение будет индивидуальным.

Отметим, что IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 г. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна около 20 млн. украинцев. Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в 2016 г. и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах.

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