WBA завершує польові випробування Wi-Fi HaLow в реальних умовах IoT

15 июля 2024 г., 15:35

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Організація Wireless Broadband Alliance (WBA) успішно завершила другий етап польових випробувань стандарту IEEE 802.11ah Wi-Fi HaLow, який забезпечує надійне, далекобійне і малопотужне з'єднання, що робить його ідеальним для різних сценаріїв IoT.



У рамках проєкту WBA "Wi-Fi HaLow для IoT" випробування, що проходили в Північній Америці, довели масштабованість і ефективність Wi-Fi HaLow в таких складних умовах, як щільна міська забудова і великі промислові комплекси. Супровідний документ "Wi-Fi HaLow для IoT: Звіт про польові випробування" містить детальну інформацію, корисну для підприємств, проєктувальників мереж і операторів.



У кожному з описаних нижче прикладів використання було доведено цілу низку переваг, включно зі збільшеною дальністю дії, поліпшеними можливостями проникнення в матеріал, збільшеним часом автономної роботи, підвищеною щільністю розміщення пристроїв, вищим рівнем безпеки, простотою встановлення й керування, а також підвищеною пропускною спроможністю даних у сценаріях IoT, порівнюючи з наявними стандартами Wi-Fi. У рамках другого етапу польових випробувань було розроблено такі сценарії використання, як "розумний будинок", складське господарство, "розумна ферма", "розумне місто", "розумна офісна будівля", "розумний шкільний кампус" і "розумний промисловий комплекс".



Випробування проводилися WBA та її членами, включно з такими ключовими партнерами, як Morse Micro, Newracom і Methods2Business, а також такими учасниками, як AT&T, Charter Communications, Nextcomm Systems і Qualcomm, які зосередилися на більш масштабних впровадженнях та тестуванні Wi-Fi HaLow в складніших умовах.



Wi-Fi HaLow охоплює безліч ключових особливостей, як-от робота в радіодіапазоні нижче 1 ГГц, використання вузьких смуг пропускання каналів, збільшення кількості підтримуваних пристроїв і нові режими роботи, що дають змогу використовувати пристрої, які працюють від акумуляторів. Крім того, він спирається на основи Wi-Fi, зберігаючи такі характеристики, як сучасний високий рівень безпеки та підтримка native-IP, властиві всім інтернет-з'єднанням.



Звіт містить корисні відомості, які допоможуть стимулювати інновації та приймати стратегічні рішення в галузі Wi-Fi. Для підприємств у ньому викладено дорожню карту використання Wi-Fi HaLow для розробки нових продуктів і виходу на нові ринки. Для проєктувальників і операторів мереж він пропонує обґрунтовані стратегії для розширення можливостей мережі та пропозиції послуг. Крім того, звіт слугує цінним освітнім інструментом, що поглиблює розуміння операційної динаміки та переваг Wi-Fi HaLow.



Тіаго Родрігес (Tiago Rodrigues), генеральний директор Wireless Broadband Alliance, сказав: "Кожне з цих реальних польових випробувань пройшло з успіхом, продемонструвавши готовність і переваги, які стандарт Wi-Fi HaLow може принести широкому колу галузей і варіантів використання, підвищуючи продуктивність і знижуючи складність. Тепер ми переходимо до наступного етапу і запрошуємо гравців галузі, зацікавлених в участі у випробуваннях в регіоні EMEA та APAC, зв'язатися з нами. Ваша участь може допомогти сформувати майбутнє IoT-з'єднань і стимулювати інновації в різних галузях".



Приклади використання на другому етапі

Розумний будинок: У Денвері, штат Колорадо, компанія CableLabs' Kyrio провела випробування, що демонструє можливості Wi-Fi HaLow в будинку площею 5000 квадратних футів і на ділянці площею 3 акри. У випробуванні брали участь компанії Methods2Business, Morse Micro і Newracom. Під час випробувань було успішно використано одну точку доступу для забезпечення надійного і безпечного покриття Wi-Fi по всій території будинку, що позбавило від необхідності використовувати додаткові ретранслятори. Було протестовано понад 140 точок усередині приміщень, що дало змогу досягти пропускної здатності понад 8 Мбіт/с у зонах із високим попитом і понад 2 Мбіт/с у звичайних сценаріях використання. Система ефективно керувала 23 одночасними під'єднаннями пристроїв на швидкості MCS7 PHY (32 Мбіт/с) і збільшила радіус дії до 430 метрів, продемонструвавши потенціал для під'єднання всього району. Крім того, випробування показало ефективне використання мережі: оновлення вбудованого ПЗ OTA для файлу розміром 25 МБ відбувалося за 30 секунд на швидкості приблизно 20 Мбіт/с, що підтверджує придатність Wi-Fi HaLow як масштабованого рішення для майбутніх "розумних будинків" і побутових мережевих застосунків.



Склад: Під час комплексних випробувань на складі площею 110 000 квадратних футів недалеко від Чикаго Wi-Fi HaLow продемонструвала свою ефективність у забезпеченні надійного бездротового з'єднання в складних промислових умовах. Технологія забезпечила широке покриття за допомогою однієї точки доступу, надаючи різні швидкості передавання даних від 1 Мбіт/с у периферійних зонах до 22 Мбіт/с у центральних районах, тим самим підтримуючи широкий спектр операційних потреб - від потокового відео високої чіткості до базового зв'язку з датчиками. Система справлялася з високими вимогами до пропускної здатності та безперебійно підтримувала безліч типів пристроїв, підтверджуючи свою універсальність і надійність. Примітно, що Wi-Fi HaLow забезпечує зв'язок на відкритому повітрі на відстані до 1500 футів з високим рівнем сигналу, що дуже важливо для логістики та управління автопарком. Тести на резервування ще раз підтвердили надійність мережі: пристрої швидко пере підключалися до альтернативних точок доступу, забезпечуючи безперервність роботи. Випробування підтвердили потенціал Wi-Fi HaLow як масштабованого та ефективного рішення для модернізації складських операцій, підкресливши його здатність підвищувати продуктивність мережі при одночасному зниженні витрат на інфраструктуру.



Розумна ферма: Під час випробувань на фермі Scott Farm Market and Greenhouse у Кенті, штат Огайо, проведених спільно компаніями Newracom і Morse Micro, технологія Wi-Fi HaLow продемонструвала покриття і продуктивність, що вражають, на сільськогосподарській території площею 14 акрів, розв'язавши такі проблеми, як широке покриття території та проникнення через різні споруди. Система охоплювала одну точку доступу Wi-Fi HaLow і кілька IoT-пристроїв, забезпечуючи швидкість передавання даних від 1,3 Мбіт/с у найскладніших точках до 22 Мбіт/с поблизу точки доступу. Технологія ефективно підтримувала систему безпеки з декількома камерами, забезпечуючи послідовну передачу відеопотоку в різних місцях і роздільній здатності, та підтримувала надійне з'єднання для 24 IoT-пристроїв, які імітують типові датчики та виконавчі механізми ферми. Випробування підтвердили потенціал Wi-Fi HaLow у забезпеченні надійного та широкого підключення для інтелектуальних сільськогосподарських додатків з мінімальною інфраструктурою.



Розумне місто: У випробуванні "розумного міста", проведеному в Ірвайні, штат Каліфорнія, Wi-Fi HaLow продемонстрував свій потенціал для забезпечення широкого міського зв'язку. Використовуючи обладнання від Newracom, Morse Micro і Methods2Business, технологія забезпечила покриття в радіусі 1 км і до 1,5 миль уздовж Irvine Center Drive. Випробування показали високий рівень сигналу, здатний підтримувати високі схеми модуляції та кодування (MCS) зі швидкістю передачі даних PHY до 3,34 Мбіт/с. Навіть у зонах із низьким рівнем сигналу зв'язок залишався надійним, що сприяло використанню застосунків "розумного міста", як-от моніторинг безпеки та відстежування активів у різних міських ландшафтах, зокрема в торговельних площах і бізнес-парках.



Розумна офісна будівля: Випробування Wi-Fi HaLow в рамках проєкту "Розумна офісна будівля" в офісному парку Newracom в Ірвайні, штат Каліфорнія, продемонстрували ефективне розгортання технології для надання послуг "розумної будівлі" з мінімальними інфраструктурними удосконаленнями. Такі компанії, як Morse Micro і Methods2Business, надали обладнання, наприклад, точки доступу MM6108-EKH01 і оцінювальні комплекти станцій. Ця система дала змогу Wi-Fi HaLow забезпечити широке та надійне покриття на кількох поверхах та з різних будівельних матеріалів, ефективно долаючи такі проблеми, як металеві плівки, що блокують теплову енергію на склі. Випробування підкреслили корисність Wi-Fi HaLow для підтримки різноманітних послуг, включно з системами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, управління енергоспоживанням та безпеки, завдяки значному проникненню сигналу та адаптованому покриттю. Різні тести пропускної здатності також продемонстрували гнучкість системи для задоволення різних експлуатаційних вимог, підтвердивши, що Wi-Fi HaLow є ідеальним рішенням для сучасних екосистем інтелектуальних будівель в офісному парку Newracom.



Розумний шкільний кампус: Під час випробувань у лютеранській школі Red Hill компанії Newracom, Morse Micro і Methods2Business продемонстрували ефективність Wi-Fi HaLow, домігшись виключної продуктивності мережі на території кампусу площею 5 акрів, що містить кілька будівель. Попри проблеми, пов'язані з товстими бетонними стінами та перешкодами від аудіоапаратури, Wi-Fi HaLow забезпечив широке покриття всередині та поза приміщеннями, впорався з перешкодами без порушення сусідніх каналів і забезпечив ефективне масштабування до 32764 IoT-пристроїв. Ці результати підкреслюють можливості Wi-Fi HaLow як економічно ефективного і надійного мережевого рішення для освітніх установ, виділяючи його переваги перед традиційними системами Wi-Fi з меншими вимогами до інфраструктури.



Інтелектуальний промисловий комплекс: випробування розгортання Wi-Fi HaLow у великому промисловому комплексі в Тампі, штат Флорида, продемонструвало надійне і широке покриття бездротової мережі як усередині, так і зовні приміщень, долаючи труднощі, пов'язані з важкою технікою і металевими конструкціями. Під час випробувань, проведених компаніями Morse Micro, Nexcomm Systems і Newracom, було досягнуто високих показників пропускної спроможності, водночас швидкість UDP-трафіку досягла 21,3 Мбіт/с, а надійне з'єднання поширювалося на відстань до 425 футів у районах із високою щільністю забудови. Ця демонстрація показала можливості Wi-Fi HaLow для підтримки критично важливих промислових застосунків, як-от відстеження активів у реальному часі та велике відеоспостереження, довівши його ефективність у складних радіочастотних середовищах, характерних для великомасштабних промислових об'єктів.

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