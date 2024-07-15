Зростання замовлень на AI-серверів та AI-ноутбуки стимулює попит на високоємнісні чипи флеш типу MLCC

15 июля 2024 г., 16:38

+11

голос Tweet

Бум апаратного забезпечення для АІ в самому розпалі. TrendForce повідомляє, що в першій половині цього року спостерігалося значне зростання замовлень на сервери для АІ.





Аналітики зазначають, що друга половина року обіцяє ще більшого збільшення замовлень, оскільки сервери NVIDIA Blackwell GB200 і ноутбуки з підтримкою АІ WoA вийшли в масове виробництво і почнуть поставлятися в третьому кварталі.





Цей сплеск спонукає ODM збільшувати закупівлі і готує ґрунт для сплеску замовлень та поставок високопродуктивних MLCC з великою ємністю. Результатом стала довгоочікувана стабілізація ринкових цін і помітне зростання ASP для постачальників.





TrendForce підкреслює, що сервери штучного інтелекту, відомі своїми жорсткими вимогами до якості, і ноутбуки WoA, які все ще значною мірою побудовані на базі референсного дизайну Qualcomm, значною мірою покладаються на високоємнісні MLCC. Саме на них припадає до 80% замовлень у цих сегментах. Така залежність дозволяє японським і корейським постачальникам MLCC, які домінують у цьому секторі чипів великої ємності, отримувати значні вигоди.





Системи GB200 є прикладом широкомасштабного використання стандартних компонентів великої ємності. Наприклад, загальне використання MLCC в системних материнських платах GB200 вдвічі більше, ніж у звичайних серверах, причому понад 60% використовується в системах 1U і більше, а 85% припадає на стійкі, такі як X6S, X7S і X7R. Таке збільшення використання компонентів та щомісячне зростання замовлень змусило японського виробника Murata збільшити термін виконання замовлень з 8 до 12 тижнів через стрімке зростання попиту на певні продукти великої ємності.





Крім того, ноутбуки WoA, представлені брендами на виставці Computex, все ще потребують від 1160 до 1200 елементів MLCC, незважаючи на те, що їхня архітектура ARM з меншим енергоспоживанням - подібно до бізнес-моделей Intel високого класу - є більш енергоефективними. Специфікації ємності MLCC для архітектури ARM також значно вищі, причому на компоненти ємністю понад 1uF припадає майже 80% загального обсягу використання. Отже, загальна вартість MLCC на ноутбук WoA зросла з $5,5 до $6,5, що підштовхнуло кінцеву роздрібну ціну вище $1000.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір