Вже понад 1 млн квартир Vodafone забезпечив інтернетом, що працює без світла

26 сентября 2024 г., 16:35

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Телекомоператор Vodafone продовжує розвивати фіксований зв’язок за сучасною технологією GPON. На сьогодні до її мережі енергоефективного інтернету під'єднано вже понад 8 тис. багатоквартирних будинків у 16 містах України.

Протягом останніх трьох років Vodafone інвестував 670 млн грн у розвиток фіксованої мережі. За цей час компанія вдесятеро збільшила покриття мережі GPON. Оператор активно будує нові зони у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Миколаєві та Івано-Франківську. У серпні цього року будівництво енергоефективної мережі стартувало в Полтаві, Чернігові, Житомирі, Луцьку, Рівному та Тернополі.

Цього року компанія модернізувала мережу у 155 будинках Києва, Львова та Одеси. У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення темпи будівництва зросли більше ніж вдвічі. Найбільше нових багатоквартирних будинків цьогоріч підключили у Києві (577), Дніпрі (376), та Львові (299). Задля забезпечення інтернет-доступу за технологією GPON у такій кількості квартир, оператор проклав 5200 км оптики.

Інтернет для дому від Vodafone, який працює навіть коли в домівках немає світла, вже доступний для мешканців понад 1,2 млн домогосподарств. Більш як 1,1 млн з усіх доступних були побудовані вже після того, як Vega стала частиною групи Vodafone Україна, 75% з них введено в експлуатацію під час війни.

Компанія збільшила кількість клієнтів GPON в 14 разів – сьогодні вже понад 100 тис. абонентів користуються доступом до інтернету за цією енергоефективною технологією.

Vodafone забезпечує технічні майданчики GPON сучасними системами альтернативного живлення, що дозволяє надавати інтернет-послуги понад 72 годин безперервно. Від моменту, як Vodafone почав розвивати фіксований зв’язок на базі Vega, попит на послуги за технологією GPON зріс у семеро.

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