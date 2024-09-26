У FAVBET Tech анонсували новий курс з Erlang: як долучитися  

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Українська продуктова компанія FAVBET Tech оголосила про старт нового набору на курс програмування мовою Erlang.
Тримісячна програма розрахована на початківців в ІТ та досвідчених розробників, які прагнуть розширити свої кар’єрні можливості.
Курс Erlang був створений всередині FAVBET Tech з урахуванням сучасних комерційних вимог та стандартів розробки. Протягом трьох місяців слухачі курсу послідовно опановуватимуть всі кроки роботи з мовою: від знайомства з базовими типами й функціями до побудови й релізу повноцінного проєкту.
Передумовою для участі в курсі є мінімальний досвід в ІТ, а також базові навички роботи з терміналом Linux та знання алгоритмів. Перевагою буде знання будь-якої іншої мови програмування, також того, як працюють мережеві протоколи та операційні системи.
Erlang — функціональна мова програмування, створена у 1980-х роках компанією Ericsson для розробки високонавантажених систем, які потребують високої надійності та масштабованості. Мова відома унікальним підходом до багатопоточності, що дозволяє легко створювати системи з тисячами одночасно виконуваних процесів.
Сьогодні Erlang досі активно використовується у телекомунікаціях, при розробці месенджерів, банківських систем, а також в галузі iGaming. Попит на спеціалістів Erlang залишається стабільно високим. Окрім переваг у працевлаштуванні, вивчення Erlang дозволяє розробникам покращити свої знання про асинхронні і паралельні обчислення, що є актуальним в сучасному світі багатоядерних процесорів.
Про FAVBET Tech
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