LG доповнила платформу webOS Hub новими функціями для ігрових моніторів

26 сентября 2024 г., 15:35

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Компанія LG Electronics оголосила про те, що платформа webOS Hub тепер доступна для ігрових моніторів сторонніх виробників. Це розширення наступило слідом за поширенням платформи webOS Hub на смарттелевізори та смартмонітори сторонніх виробників, що відповідає зростальній тенденції оснащення ігрових моніторів і смартмоніторів потоковими OTT-сервісами.



Нові функції платформи, адаптовані для ігрових моніторів, включають VRR 180 Гц, забезпечуючи геймерам оптимальне середовище без зависань і розривів. Платформа також максимально підвищує зручність користувачів завдяки різним варіантам під'єднання, включно з дротовими та бездротовими клавіатурами та мишами, DisplayPort і USB-C. Крім того, Game Dashboard і Game Optimizer дають змогу користувачам налаштовувати оптимальні параметри для кожної гри. Додаток Game card забезпечує зручний доступ до контенту, включно з хмарними іграми.



Крім нових ігрових функцій, webOS Hub також продовжує надавати можливості для розваг завдяки потоковим сервісам і каналам LG Channels. Він також пропонує прослуховування музики за допомогою програми Home Hub & Music і корисні функції, оптимізовані для роботи з документами або відеоконференцій, доступні за допомогою програми Home Office.



Очікується, що новітні функції webOS Hub стануть доступні спочатку на ігровому моніторі Nitro GS272U M QHD 180 Гц від Acer, що готується до випуску, а в найближчому майбутньому платформу впровадять і інші партнери. Зазначається, пропонуючи високу частоту оновлення, VRR, різноманітні можливості підключення, багатий контент, зручну роботу з документами та широкий спектр опцій, платформа webOS Hub забезпечує винятковий користувацький досвід, який допоможе розширити використання платформи на смартмоніторах та ігрових моніторах сторонніх виробників.

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