Высвобождаемый частотный ресурс позволит расширить LTE-покрытие

19 ноября 2020 г., 9:35

По сообщению Госпецсвязи, Правительство на очередном заседании утвердило распоряжение Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц от радиоэлектронных средств радиовещательной службы (телевидение) для внедрения радиотехнологии LTE».

Отмечается, что результатом выполнения этого плана мероприятий должно стать создание условий для обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями 4G.

Такое решение Правительства позволит высвободить новые полосы радиочастот для внедрения радиотехнологии LTE. Это позволит получать повсеместно преимущества и возможности цифрового мира, прежде всего в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии.

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