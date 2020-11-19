 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 46 (1241)

08.11 - 15.11

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Высвобождаемый частотный ресурс позволит расширить LTE-покрытие

19 ноября 2020 г., 9:35

Высвобождаемый частотный ресурс позволит расширить LTE-покрытие

По сообщению Госпецсвязи, Правительство на очередном заседании утвердило распоряжение Кабинета Министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790-862 МГц, 694-790 МГц от радиоэлектронных средств радиовещательной службы (телевидение) для внедрения радиотехнологии LTE».

Отмечается, что результатом выполнения этого плана мероприятий должно стать создание условий для обеспечения максимального покрытия территории Украины сетями 4G.

Такое решение Правительства позволит высвободить новые полосы радиочастот для внедрения радиотехнологии LTE. Это позволит получать повсеместно преимущества и возможности цифрового мира, прежде всего в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  