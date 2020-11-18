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Samsung Smart Monitor представлен на глобальном рынке

18 ноября 2020 г., 17:35
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Samsung Smart Monitor представлен на глобальном рынке

Компания Samsung Electronics сообщила о глобальной доступности универсального монитора Smart Monitor.

Отмечается, что модель Samsung Smart Monitor включает в себя широкие возможности для подключения к мобильным устройствам и ПК и может использоваться как для работы в режиме удаленного домашнего офиса, так и для обучения. Кроме того, в составе устройства присутствует комплексный центр развлечений Smart Hub. Такой же центр реализован в платформе Smart TV от Samsung.

Пользователи могут подключать свои личные мобильные устройства к монитору простым касанием с помощью приложения Tap View и технологий App Casting или Apple AirPlay 2. Для придания мобильному устройству функциональности, приближенной к возможностям настольного компьютера, необходимо подключить док-станцию Samsung DeX.

Samsung Smart Monitor представлен на глобальном рынке

При использовании в режиме домашнего офиса или для обучения монитор позволяет работать с приложениями Microsoft Office 365 без подключения к ПК за счет встроенного адаптера Wi-Fi. Благодаря этому пользователям доступен просмотр, редактирование и сохранение документов в облаке прямо с монитора. Функции удаленного доступа (Remote Access) также позволяют осуществлять беспроводной и удаленный доступ к файлам, находящимся на ПК, или просматривать контент с ноутбука независимо от того, расположен ли он дома или остался в офисе. Порт USB Type-C через единый кабель передает данные, отображает содержимое экрана и обеспечивает питание — до 65 Вт. Несколько портов USB и поддержка Bluetooth 4.2 обеспечивают дополнительную гибкость подключения. Кроме того, монитор оснащен встроенными двухканальными динамиками.

С помощью реализованного в мониторе магазина приложений пользователи могут просматривать свой любимый контент, в том числе с сервисов Netflix, HBO или YouTube, даже без подключения компьютера или мобильного устройства. Для доступа к контенту и управления воспроизведением можно воспользоваться включенным в комплект поставки пультом дистанционного управления, на котором имеются клавиши быстрого запуска сервисов потокового видео.

Samsung Smart Monitor представлен на глобальном рынке

Технология Adaptive Picture оптимизирует качество изображения для любых условий просмотра, автоматически регулируя яркость и цветовую температуру в соответствии с освещением комнаты. Это обеспечивает наиболее комфортный просмотр в любом окружении, снижая нагрузку на глаза даже при длительном использовании. В мониторе также реализован специальный режим защиты зрения путем уменьшения синей части спектра.

На момент запуска монитор доступен в двух сериях. Модель M7 поддерживает разрешение Ultra-High Definition (UHD) и представлена в 32-дюймовом варианте, а модель M5 — разрешение Full HD (FHD) и представлена вариантах с диагональю 32 дюйма и 27 дюймов.

Сообщается, что Smart Monitor от Samsung появился в продаже с 16 ноября в США, Канаде и Китае, а с конца ноября Samsung планирует расширить географию официальных поставок.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

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