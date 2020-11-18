Samsung Smart Monitor представлен на глобальном рынке

18 ноября 2020 г., 17:35

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Компания Samsung Electronics сообщила о глобальной доступности универсального монитора Smart Monitor.

Отмечается, что модель Samsung Smart Monitor включает в себя широкие возможности для подключения к мобильным устройствам и ПК и может использоваться как для работы в режиме удаленного домашнего офиса, так и для обучения. Кроме того, в составе устройства присутствует комплексный центр развлечений Smart Hub. Такой же центр реализован в платформе Smart TV от Samsung.

Пользователи могут подключать свои личные мобильные устройства к монитору простым касанием с помощью приложения Tap View и технологий App Casting или Apple AirPlay 2. Для придания мобильному устройству функциональности, приближенной к возможностям настольного компьютера, необходимо подключить док-станцию Samsung DeX.

При использовании в режиме домашнего офиса или для обучения монитор позволяет работать с приложениями Microsoft Office 365 без подключения к ПК за счет встроенного адаптера Wi-Fi. Благодаря этому пользователям доступен просмотр, редактирование и сохранение документов в облаке прямо с монитора. Функции удаленного доступа (Remote Access) также позволяют осуществлять беспроводной и удаленный доступ к файлам, находящимся на ПК, или просматривать контент с ноутбука независимо от того, расположен ли он дома или остался в офисе. Порт USB Type-C через единый кабель передает данные, отображает содержимое экрана и обеспечивает питание — до 65 Вт. Несколько портов USB и поддержка Bluetooth 4.2 обеспечивают дополнительную гибкость подключения. Кроме того, монитор оснащен встроенными двухканальными динамиками.

С помощью реализованного в мониторе магазина приложений пользователи могут просматривать свой любимый контент, в том числе с сервисов Netflix, HBO или YouTube, даже без подключения компьютера или мобильного устройства. Для доступа к контенту и управления воспроизведением можно воспользоваться включенным в комплект поставки пультом дистанционного управления, на котором имеются клавиши быстрого запуска сервисов потокового видео.

Технология Adaptive Picture оптимизирует качество изображения для любых условий просмотра, автоматически регулируя яркость и цветовую температуру в соответствии с освещением комнаты. Это обеспечивает наиболее комфортный просмотр в любом окружении, снижая нагрузку на глаза даже при длительном использовании. В мониторе также реализован специальный режим защиты зрения путем уменьшения синей части спектра.

На момент запуска монитор доступен в двух сериях. Модель M7 поддерживает разрешение Ultra-High Definition (UHD) и представлена в 32-дюймовом варианте, а модель M5 — разрешение Full HD (FHD) и представлена вариантах с диагональю 32 дюйма и 27 дюймов.

Сообщается, что Smart Monitor от Samsung появился в продаже с 16 ноября в США, Канаде и Китае, а с конца ноября Samsung планирует расширить географию официальных поставок.

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