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VR-гарнітура Apple буде працювати під управлінням xrOS

2 декабря 2022 г., 15:45
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Аналітик Bloomberg Марк Гурман із посиланням на свої джерела в Apple заявив, що майбутні VR-гарнітури компанії будуть працювати під управлінням операційної системи xrOS.

Компанія буцімто змінила назву операційної системи для нових пристроїв з realityOS на xrOS. За словами Марка Гурмана, перші літери в назві xrOS означають розширену реальність (extended reality). Тобто це передбачає можливість використання як AR - доповненої, так і VR - віртуальної реальності.

Ще цікаво, що згідно з інформацією Гурмана, у проєкті беруть участь розробники напрямків Pages, Keynote, Numbers, Notes та Apple News. Це говорить про те, що Apple залучає основні команди розробників застосунків, щоб максимально поліпшити гарнітуру.

Раніше зʼявлялася інформація, що VR-гарнітура Apple буде автономна та отримає чип M2, який використовується в новітніх системах Mac. Крім того, будуть використовуватися дисплеї ультрависокої роздільної здатності і кілька зовнішніх камер. Тобто рішення буде позиціонуватися у хай-енд сегменті та коштуватиме значно дорожче за системи конкурентів.

Також аналітик Bloomberg робить висновок, що судячи з того, що назву операційної системи фіналізували, новий продукт може бути анонсовано вже навесні 2023 року.

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