Держспецзв’язку провів 310 цільових сканувань вебресурсів у зоні .UA та GOV.UA.

2 декабря 2022 г., 15:05

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Держспецзв’язку повідомляє, що постійно посилює захищеність інформаційних ресурсів країни. Одним із напрямів такої роботи є виявлення вразливостей українських інформаційних ресурсів



Від початку 2022 року фахівці Державного центру кіберзахисту (ДЦКЗ), що діє при Держспецзв’язку, провели 310 цільових сканувань вебресурсів у зоні .UA та GOV.UA. Сканування дали можливість виявити 1 784 вразливості на 310 ресурсах. Серед них вразливості з високим рівнем критичності становлять 16%, середній рівень критичності мають 63% вразливостей, 21% вразливостей - з низьким рівнем критичності.



Опісля виявлення фахівці Держспецзв’язку надали рекомендації щодо усунення недоліків.



«Згодом ми перевіряємо, чи закрили власники ресурсів знайдені нами вразливості. У переважній більшості випадків маємо потрібний результат, – пояснює начальник ДЦКЗ Держспецзв’язку Валерій Бушков. – Якщо ж повторне сканування виявляє, що вразливість не усунено, ми знову контактуємо з адміністрацією ресурсу, з’ясовуємо причини, допомагаємо, консультуємо і вирішуємо проблему. Це постійна і системна робота, важливий елемент, що забезпечує стійкість України в її протистоянні кіберагресії».



Держспецзв’язку наголошує на критичній необхідності того, що усі державні та приватні установи й організації постійно мають посилювати кіберзахист власних інформаційних ресурсів, систем та мереж, звертатися до фахівців у разі виникнення питань чи проблем та не ігнорувати викликів і загроз кібербезпеки.

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