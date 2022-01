Впечатления от AirPods Max

22 января 2022 г., 18:15

0

Tweet

Когда Apple выпустила AirPods Max, моя первая реакция на мысль о покупке была «ну куда тебе-то?». Я прекрасно осознаю, что я со своим испорченным слухом вряд ли смогу оценить всю глубину и ширину звучания этих наушников. Я в целом люблю хороший звук, но я не прогреваю кабеля белым шумом, и мне достаточно AAC в 256 kbps вместо lossless. А 550 долларов – это все-таки 550 долларов, ощутимая сумма, чтобы решить, что пары AirPods Pro и Beats Studio 3 мне почти что хватает. Но потом я наткнулся на распродажу, в которой AirPods Max «выбросили» за $399, и для меня это стало преодолением психологического барьера, что «вот уже за эти деньги можно».

Очень нравится этот ракурс, так как тут тема с цифровой короной наилучшим образом перекликается с Apple Watch

Могу ли я что-то добавить к тому, что уже написано, сказано и снято про AirPods Max? Конечно, я могу добавить свои субъективные впечатления! Как написал кто-то в твиттере, «интересен отзыв не муз эксперта на всю голову, а обычного, неприхотливого пользователя». Так это же про меня, подумал я! Мой типичный сценарий использования – слушать музыку, когда работаю. Запускать музыку на весь дом через колонки не очень хорошо, когда дома несколько человек, поэтому наушники как раз для этого подходят. Также стараюсь использовать наушники в самолетах, особенно после одной из последних поездок, когда один из AirPods Pro провалился под подушку сидения, и по прилету пришлось вызывать механика сидение разбирать.

Один из нюансов покупки AirPods Max на распродаже заключался в том, что наушники были только розового цвета. Сначала я задумался, что это как-то несерьезно, но потом вспомнил свой любимый iPhone XR кораллового цвета, и решил, что так даже лучше. Некоторые вообще считают, что это наиболее удачный цвет среди всех вариантов AirPods Max (дальше писать APM для упрощения), и я склоняюсь к тому, что это мнение оправданно. Главное, что надо понимать, что наушники «розовые» лишь условно: оголовье скорее ближе к красному или оранжевому, чашки наушников – ближе к розовому золоту, как это Apple когда-то называла. Розовыми в итоге выглядят только амбушюры наушников, и если это вас почему-то смущает, то можно купить отдельно амбушюры другого цвета и разнообразить цветовую гамму. Если не смущает, можете называть цвет как хотите – розовым, красным, коралловым, лососевым… Кстати, это еще посмотреть, какого лосося: фермерский лосось, которого кормили каротиноидами и дикий sockeye будут выглядеть очень по-разному, и вообще лосось, выращенный на ферме, без подкрашивающих добавок, будет серым. Но это я отвлекся немного.

С точки зрения качества исполнения к наушникам сложно придраться (да и не то, чтобы надо). Алюминиевые «уши» приятно холодят руки, когда берешь наушники в руки – зимой это, возможно, скорее даже недостаток, но после того, как наушники «посидели» на голове минут 15, они нагреваются, и холодок уходит. Телескопические дужки из нержавеющей стали добавляет к ощущению основательности: регулировать выдвижение наушников на них требует некоторого усилия, но зато они гарантированно остаются на месте. Оголовье из сеточной ткани каким-то волшебным образом обеспечивает комфорт в плане прижатия наушников к голове: даже после пары часов в наушниках голова не начинает потеть и чесаться, как от других наушников. Единственное, где я заметил дискомфорт – в верхней части амбушюр, над ухом, давит немного больше, чем хотелось бы. Но у меня большой размер головы, и этот эффект я наблюдаю с практически любыми наушниками, которые я мерял.

То же самое я могу сказать и про качество амбушюр: они сделаны из пены и покрыты сеточкой, которая минимизирует температурный дискомфорт, когда наушники на голове. Непонятно, будут ли они так хорошо справляться с этой задачей в летнюю жаркую погоду (те, кто купил год назад, наверняка это уже проверили), но пока что приятно. Наушники плотно прилегают к голове, но не слишком плотно; при этом амбушюры овальные и достаточно большие, чтобы не нажимать на уши, вызывая дискомфорт. Они крепятся к ушам на магнитах, поэтому а) их можно снимать для чистки, б) их можно поменять на другой цвет. Вся эта красота и премиальные материалы приводят к тому, что наушники весят больше, чем другие модели. APM весят 384 г, Sony 1000XM4 – 255 г, Beats Studio 3 – 260 г. Это был частый комментарий, кстати, по поводу наушников: «я попробовал, они такие тяжелые, я не смог». Возможно, благодаря этим комментариям я откалибровал свои ожидания, но я не почувствовал какого-то излишнего веса на голове. Даже кивая головой в такт музыке, я не чувствовал, что на голове что-то слишком тяжелое – тем не менее не забывая, что наушники были на голове. Но бегать в них, думаю, точно не понравится. Если резко вращать головой, то я чувствую инерционность из-за увеличившегося веса, но именно дискомфорта от веса я не заметил. А вот сеточка амбушюр иногда цепляется за щетину, если полениться пару дней и не побриться.

Для управления наушниками Apple применила технологии, знакомые пользователям Watch – цифровую корону и кнопку как в часах, и эту часть я сразу оценил. В других наушниках я периодически сталкивался с ситуациями, когда я забывал о функциональности кнопок, и случайным образом нажимал их в поисках, например, переключения режима шумоподавления. (Не говоря уже о наушниках, где сенсорное управление, где пойди еще запомни жесты). С АРМ все просто: вращение колесика (короны) регулирует громкость, 1-2-3 нажатия – пауза, следущий трек, предыдущий трек, как на всех гарнитурах iPhone. Кнопка просто переключает режимы шумоподавления, между режимами «прозрачности» и полной изоляцией. В часах кнопка еще дает возможность выключить часы, но в наушниках такой функциональности нет: они автоматически засыпают, когда сняты с головы. Когда надеваешь наушники, они сразу активируются и готовы играть. В таком режиме за ночь они потребляют настолько незначительное количество энергии, что этим можно пренебречь. Если поместить наушники в кейс, то наушники уходят в очень глубокую спячку, хотя я не очень понимаю, зачем такой режим нужен. С точки зрения работы от аккумулятора обещанные 20 часов, наверное, есть, но я не мерил: когда мне надо было, заряд всегда был на достаточном уровне.

Кстати, о кейсе. После всего внимания к деталям в наушниках, использования премиальных материалов, высокого качества сборки и т.д., у инженеров Apple, видимо, закончились силы, и кейс получился просто непонятно что. С точки зрения пользовательского сценария, кейс нужен для защиты наушников при хранении или в путешествиях, и ничего этого кейс для APM не умеет. Что удивительным образом разочаровывает, когда речь идет о наушниках, розничная цена которых – $550. В силу своей конструкции все, что могут APM – это поворачивать наушники, делая конструкцию более плоской. То есть они занимают больше места, чем многие другие модели, которые умеют складываться более компактно. В итоге я купил на Amazon защитный кейс, куда можно сложить и наушники, и шнурки для них, и туда можно положить также небольшой блок питания (нет в комплекте). То, что он больше, чем, например, кейс со сложенными Beats Studio, меня не особо беспокоит: в поездках я карабином цепляю кейс снаружи к рюкзаку, так что место в рюкзаке наушниками не съедается.

Еще один плавный переход в этом месте – про шнурки. В комплекте с наушниками идет кабель Lightning-USB-C, которым можно заряжать наушники от компьютера, например. Наушники полностью цифровые, поэтому в них нет миниджека. Для того чтобы послушать звук из проводного источника, придется купить специальный шнурок миниджек-Lightning за $35! Да-да, $35 за возможность подключить наушники к, например, iPod:

Нет, я понимаю, что поскольку наушники цифровые, то к ним нужен кабель, который содержит в себе конвертор из аналогового сигнала в цифровой. Но когда наушники стоят $550, то такой шнурок можно было бы положить в комплекте, тем более, что его аппаратная себестоимость для Apple, скорей всего, не превышает $3-5. Более того, надо помнить, что наушники не могут работать в пассивном режиме: если аккумулятор закончился, то даже подключение с помощью миниджека не вернет наушники к жизни. И вдобавок к варианту с подключением к iPod добавляется ирония в том, что в iPod пятого поколения (5.5G) есть неплохой DAC для вывода качественного звука. Но потом мы пропускаем его обратно через ADC в шнурке для APM, который, скорей всего, простой и дешевый… Короче, APM – для поколения Bluetooth и точно не для тех, кто слушает свою Hi-Fi коллекцию по проводу через дорогой DAC!

И тут мы добираемся до качества звука – некоторые люди ведь наушники для прослушивания музыки используют, да? В твиттере один пользователь мне написал, что после получения APM мне захочется переслушать всё, что я слушал до этого момента. Так ли это? Мой ответ: «да, но зависит». Первым делом я открыл плейлист в Apple Music – Made for Spatial Audio. Несмотря на то, что тема объемного звука не нова, Apple отлично возглавила этот тренд, предоставляя большое количество музыки в Dolby Atmos, и, что самое главное, поддержав её в своих наушниках. Тыкнув в Rocket Man Элтона Джона, я завороженно слушал трек, как будто в первый раз. Если мне нужен был «вау-эффект», то я его таки получил. Riders on the storm тоже оказался впечатляющим. Другая музыка, в частности, та, что без Dolby Atmos, тоже звучит здорово, но можно не заметить особой разницы с другими хорошими наушниками. Возможно, дело еще в том, что большое количество треков, которые я слушал, пришлись на категорию «классического рока» эпохи 60-70 гг. С другой стороны, точно могу сказать, что, например, в песне Hotel California группы Eagles во фрагменте 20-30 секунд начального перебора струн я услышал звуки, которые я не слышал никогда до этого, хотя трек слышал много раз.

Apple гордится тем, что использует чип H1 в каждом ухе, просчитывая то, что слушает пользователь, и подстраивает звучание в зависимости от прилегание амбушюр, внешних звуков и прочих факторов. Как результат, наушники очень хорошо подчеркивают каждый из элементов трека. В итоге я как пользователь, даже с моим слухом, оценил полноценное звучание треков даже без современных фокусов типа Atmos. На мой… взгляд? или слух?, наушники звучат действительно здорово, ощутимо круче Beats Studio. Но звучат ли они сногсшибательно каждый раз? Есть ли вау-эффект от каждого трека? Чувствуешь ли на каждой песне, что не зря заплатил за это $550? Допустим, я и не платил $550, а вот за 400 ну прям каждый трек – бомба! (Dreams от Fleetwood Mac тоже очень понравился). Обзоры, которые я читал в профессиональных изданиях, качество звука очень хвалят, но ваши впечатления могут отличаться, в зависимости от ваших предпочтений. А вот фильмы с Dolby Atmos в этих наушниках смотреть – сплошное удовольствие без всяких оговорок, как в IMAX какой-нибудь сходить. Dunkirk и Bladerunner 2049 с подачей Dolby Atmos практически прямо в мозг зазвучали так, что захотелось посмотреть их еще раз, именно в наушниках. После этого масштабные фильмы-блокбастеры с обычным стерео теряют большую часть своей привлекательности.

Есть у этих наушников еще одна штука, связанная с аудио. В частности, одна из основных функций по отделению от социума и сопутствующих ему звуков – активное шумоподавление. Вот тут был интересный и впечатляющий эффект, когда жена надела наушники послушать, а я ей начал что-то говорить. Шумоподавление было настолько эффективным, что она подумала, будто я в шутку раскрываю рот, не издавая звуков, хотя я говорил своим обычным, не самым тихим, голосом. Наушники, судя по всему, будут однозначным вариантом для путешествий в самолетах; осталось только, чтобы covid отпустил. Режим прозрачности – это основной режим, в котором я использую наушники, и он тоже предсказуемо хорош.

Во время обсуждения заказа наушников в твиттере довольно много людей спрашивали о том, «а почему не Х?», где X – та или иная модель наушников других производителей. Наиболее часто звучал вариант с уже упомянутыми выше Sony WH-1000XM4, но фигурировали и другие модели. Ваша мотивация может отличаться от моей, но в моем случае все было просто: судя по обзорам, по качеству звука они достаточно близки, так что разницу в звуке я, скорей всего, не почувствовал бы. Вот что я точно почувствую – так это отсутствие интеграции в экосистему. То, как Apple делает первоначальную настройку наушников, добавление ко всем устройствам с синхронизацией через iCloud, возможность сразу использовать наушники хоть на iPhone, хоть на iPad, хоть на Маках и Apple TV – однозначная выгода для тех, кто, как я, плотно интегрирован в экосистему Apple. (Я только автоматическое переключение между устройствами отключаю в настройках, потому что оно выглядит хорошо на бумаге, а на практике какой-то бардак). В итоге со скидкой на APM разница с Sony получается не такая большая, чтобы цена была определяющим фактором, а фактор удобства сложно переоценить. Да, Sony умеет работать с двумя устройствами, а если их больше – мы опять наступаем на ограничения стандартного Bluetooth.

Надо ли тут делать какие-то выводы? Возможно, не надо, но я все равно сделаю. С точки зрения форм-фактора и качества исполнения AirPods Max выглядят и ощущаются на все свои деньги, а, может быть, и больше – тот самый случай, когда шутливая фраза «берешь в руки и чувствуешь, что вещь!» вполне применима. С точки зрения пользовательских впечатлений, если у вас уже есть устройство Apple (или несколько) – мало что с ними может сравниться в вопросе интеграции, да и управлять ими очень удобно. Звук как комплекс разных функций – качество звука, активное шумоподавление, режим прозрачности и т.д. – они вполне могут конкурировать с Sony или Bose. В APM действительно получаешь удовольствие от прослушивания музыки, получая сбалансированный звук, без чрезмерных басов, как любят это делать Beats и Sony. Впрочем, популярность таких наушников у конкурентов говорит нам, что пользователям это нравится. Конкуренты при этом стоят на примерно $200 дешевле, чем розничная цена AirPods Max, и поэтому нужно всерьез задумываться о том, стоят ли вышеперечисленные преимущества этих денег. Плюс есть еще фактор комфорта: как я упомянул, наушники тяжелые и кто-то на это обращает внимание, поэтому постарайтесь найти возможность потестировать их, желательно больше, чем 30 секунд.

Очень, очень интересный продукт Apple. Но, как известно, аудиоэксперименты Apple закрываются чуть ли не с такой же частотой, как мессенджеры Google, поэтому надо посмотреть пару лет, что будет с AirPods Max. Очевидно, что это гораздо более нишевое устройство, чем вездесущие AirPods, но, надеюсь, их не постигнет судьба HomePod.

P.S. Не забудьте дополнительные расходы в виде кабеля и нормального кейса. Надеюсь, что в следующем поколении Apple сможет найти в себе силы дизайнеров сделать кейс, который не будет вызывать отторжения одним своим видом.

Впечатления от AirPods Max

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній