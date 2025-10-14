Microchip представляє перший 3-нм комутатор PCIe Gen 6

14 октября 2025 г., 14:35

Оскільки робочі навантаження штучного інтелекту (AI) та високопродуктивних обчислень (HPC) продовжують стимулювати безпрецедентний попит на швидше переміщення даних і меншу затримку, компанія Microchip Technology представила своє наступне покоління комутаторів Switchtec Gen 6 PCIe. Як перші в галузі комутатори PCIe Gen 6, виготовлені за 3-нм технологічним процесом, сімейство Switchtec Gen 6 розроблено для забезпечення меншого енергоспоживання та підтримки до 160 ліній для підключення систем AI високої щільності. Розширені функції безпеки включають апаратний корінь довіри (hardware root of trust) та безпечне завантаження, використовуючи криптографію, стійку до квантових атак (post-quantum safe cryptography), що відповідає набору алгоритмів комерційної національної безпеки (CNSA) 2.0.



Попередні покоління PCIe створювали вузькі місця пропускної здатності при передачі даних між центральними процесорами (CPU), графічними процесорами (GPU), пам’яттю та сховищами, що призводило до їх недостатнього використання та марних обчислювальних циклів. PCIe 6.0 подвоює пропускну здатність PCIe 5.0 до 64 ГТ/с на лінію, забезпечуючи необхідний конвеєр даних для постійного живлення найпотужніших прискорювачів AI. Комутатори Switchtec Gen 6 PCIe забезпечують високошвидкісне підключення між CPU, GPU, системами на кристалі (SoC), прискорювачами AI та пристроями зберігання даних, і розроблені, щоб допомогти архітекторам центрів обробки даних масштабуватися до потенціалу AI та хмарної інфраструктури наступного покоління.



"Швидкі інновації в епоху AI спонукають архітектури дата-центрів відходити від традиційних конструкцій і переходити до моделі, де компоненти організовані як пул спільних ресурсів", — сказав Браян МакКарсон (Brian McCarson), корпоративний віцепрезидент підрозділу рішень для центрів обробки даних Microchip. "Розширюючи нашу перевірену лінійку продуктів Switchtec до PCIe 6.0, ми сприяємо цій трансформації за допомогою технології, яка полегшує прямий зв'язок між критично важливими обчислювальними ресурсами та надає найпотужніший та енергоефективний комутатор, який ми коли-небудь виробляли".



Діючи як високопродуктивне з'єднання (interconnect), комутатори дозволяють створювати простіші, більш прямі інтерфейси між GPU в серверній стійці, що має вирішальне значення для зменшення втрат сигналу та підтримки низької затримки, необхідної для AI-мереж (AI fabrics). Стандарт PCIe 6.0 також впроваджує режим блоку керування потоком (FLIT), полегшену систему прямого виправлення помилок (FEC) та динамічне розподілення ресурсів. Ці зміни роблять передачу даних більш ефективною та надійною, особливо для невеликих пакетів, які поширені в робочих навантаженнях AI. Ці оновлення призводять до вищої загальної пропускної здатності та нижчої ефективної затримки.



Комутатори Switchtec Gen 6 PCIe мають 20 портів та 10 стеків, при цьому кожен порт оснащений контролерами гарячого та несподіваного підключення (hot- and surprise-plug controllers). Switchtec також підтримує NTB (Non-Transparent Bridging) для підключення та ізоляції кількох хост-доменів та мультикаст для розподілу даних "один-до-багатьох" в межах одного домену. Комутатори розроблені з розширеним стримуванням помилок (error containment) та комплексними можливостями діагностики та налагодження, широким спектром інтерфейсів вводу/виводу та вбудованим процесором MIPS з опціями біфуркації на x8 та x16. Вхідні та вихідні опорні тактові сигнали базуються на стеках PCIe з чотирма вхідними тактовими сигналами на стек.





Сімейство комутаторів Switchtec Gen 6 PCIe підтримується діагностичними інструментами Microchip ChipLink, що пропонують комплексне налагодження, діагностику, конфігурацію та аналіз через інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс користувача (GUI). ChipLink підключається через внутрішньосмуговий PCIe (in-band PCIe) або позасмугові сигнали (sideband signals), такі як UART, TWI та EJTAG, забезпечуючи гнучкий, ефективний моніторинг та усунення несправностей протягом усього процесу проєктування та розгортання. Комутатори також підтримуються комплектом для оцінки комутаторів PM61160-KIT Switchtec Gen 6 PCIe з кількома інтерфейсами.





Комутатори Switchtec Gen 6 PCIe доступні для зразків кваліфікованим клієнтам.

