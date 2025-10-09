Cisco випускає маршрутизатор 8223 зі швидкістю 51,2 Тб/с, що працює на власному чіпі

9 октября 2025 г., 9:35

Компанія Cisco представила Cisco 8223, найбільш оптимізовану систему маршрутизації в галузі для ефективного та безпечного з’єднання центрів обробки даних та живлення робочих навантажень штучного інтелекту (AI) наступного покоління. Зі зростанням впровадження AI, центри обробки даних стикаються зі стрімким попитом, висхідними обмеженнями потужності та розвитком загроз безпеці. Cisco 8223 приймає цей виклик як єдиний маршрутизатор 51,2 Тб/с Ethernet із фіксованою конфігурацією, створений для інтенсивного трафіку робочих навантажень AI між дата-центрами. Cisco також анонсувала свою новітню інновацію Silicon One — чип P200 — який є основою 8223. Разом ці інновації дають організаціям можливість зруйнувати вузькі місця та забезпечити стійкість своєї інфраструктури в епоху AI.



«Обчислювальні потужності AI перевищують можливості навіть найбільшого центру обробки даних, що викликає необхідність у надійному, безпечному з’єднанні дата-центрів, розташованих за сотні миль один від одного», — сказав Мартін Лунд (Martin Lund), виконавчий віцепрезидент групи загального апаратного забезпечення Cisco. «З Cisco 8223, що працює на новому Cisco Silicon One P200, ми забезпечуємо масивну пропускну здатність, масштабування та безпеку, необхідні для розподілених архітектур центрів обробки даних».



У багатьох дата-центрах світу робочі навантаження AI розширюють межі потужності та простору. Гіперскейлери не можуть далі масштабуватись (додавати більше потужності в кожну окрему систему) або розширюватись (підключати кілька систем усередині центру). Ця динаміка створює попит, що зростає, на міжз’єднання дата-центрів обробки даних, оскільки галузь повинна «масштабуватися через» (scale-across), розподіляючи робочі навантаження AI між кількома центрами обробки даних. Без вирішення точок з’єднання між дата-центрами організації можуть зіткнутися з проблемами продуктивності, вузькими місцями пропускної здатності та неоптимальною обробкою, що призводить до втрати часу, енергії та грошей. Система Cisco 8223 надає організаціям гнучкість та програмованість, необхідні для побудови цих мереж, із глибокою буферизацією для забезпечення міжсайтової безпеки та надійності, необхідних для критично важливих робочих навантажень.



Сьогодні важливо побудувати готову до майбутнього магістральну мережу AI — таку, яка зможе відповідати викликам енергоспоживання, залишаючись масштабованою, гнучкою та безпечною. Cisco 8223 надає клієнтам можливість обробляти зростальні робочі навантаження, необхідну гнучкість із повною програмованістю та енергоефективність для прямого розв'язання проблем енергоспоживання.



Зазначено, 8223 — це найбільш енергоефективна система маршрутизації для мереж «scale-across». Це рішення маршрутизації з глибоким буфером, оптимізоване для фіксованих розгортань, яке пропонує енергоефективність, подібну до комутатора, безпосередньо вирішуючи високі енергетичні потреби робочих навантажень AI. Як система 3RU, це найбільш компактна система такого типу. Оскільки кластери AI продовжують «масштабуватися через», ефективність використання потужності та простору буде лише зростати.



Cisco 8223 пропонує провідну в галузі пропускну здатність та найвищу щільність серед усіх фіксованих систем маршрутизації у галузі. Як єдина фіксована система маршрутизації, що має 64 порти 800G, 8223 пропонує неперевершену продуктивність маршрутизації, здатну обробляти понад 20 млрд пакетів на секунду та масштабуватися до 3 Ексабіт на секунду. Він також підтримує когерентну оптику 800G, що дозволяє міжз’єднання центрів обробки даних та метро-застосунки, що досягають до 1000 км. Завдяки можливостям глибокої буферизації P200, нові системи маршрутизації можуть поглинати масивні сплески трафіку від навчання AI, підтримуючи продуктивність та запобігаючи уповільненню мережі.



Модель 8223 може інтелектуально адаптуватися до мережевих умов у реальному часі. Завдяки розумному та програмованому чипу P200, він може підтримувати нові, новітні мережеві протоколи та стандарти без необхідності дорогих апаратних оновлень. Мережі можуть залишатися гнучкими, запобігаючи вузьким місцям продуктивності та прискорюючи впровадження нових функцій, оскільки трафік AI продовжує розвиватися.



Також 8223 пропонує захист на всіх рівнях — на апаратному забезпеченні, програмному забезпеченні та в цілих мережах. Завдяки таким функціям, як шифрування на швидкості лінії з використанням постквантових стійких алгоритмів, інтегрованим засобам безпеки та інструментам безперервного моніторингу, 8223 може захистити від нових загроз. Безперешкодна інтеграція з платформами спостережливості Cisco надає клієнтам детальні відомості про продуктивність мережі, щоб допомогти швидко виявляти та розв'язувати проблеми, забезпечуючи безпеку та надійність трафіку даних AI.



Вимоги до мереж AI не просто зростають, вони також постійно змінюються та еволюціонують. Організації вимагають інфраструктури, яка є досить гнучкою, щоб змінюватися відповідно до вимог бізнесу, і шукають гнучкості в моделях розгортання, щоб вони могли будувати мережі відповідно до своїх точних потреб. Cisco 8223 спочатку буде доступний для розгортання з відкритим вихідним кодом SONiC, а IOS XR з'явиться найближчим часом.



На додаток до його доступності у фіксованій системі 8223, сам чип P200 буде розгортатися в модульних платформах та дезагрегованих шасі, пропонуючи клієнтам архітектурну послідовність для мереж будь-якого розміру. Портфоліо Cisco Nexus також незабаром підтримуватиме системи, що працюють на базі NX-OS на основі P200. Cisco забезпечує гнучкість та операційну гнучкість, необхідну для сучасної інфраструктури AI.



Cisco Silicon One — це повне портфоліо мережевих пристроїв для AI, гіперскейлерів, центрів обробки даних, корпоративних замовників та постачальників послуг. Представлений у 2019 році, Cisco Silicon One відіграє критично важливу роль у великих мережах по всьому світу.



«Зростальний масштаб хмари та AI вимагає швидших мереж з більшою буферизацією для поглинання сплесків. Ми раді бачити, що P200 забезпечує інновації та більше можливостей у цій сфері. Microsoft була однією з перших, хто впровадив Silicon One, і спільна архітектура ASIC полегшила нам розширення від початкових сценаріїв використання до багатьох ролей у середовищах DC, WAN та AI/ML», – зазначив Дейв Мальц (Dave Maltz), технічний співробітник та корпоративний віцепрезидент, Azure Networking, Microsoft



«Оскільки Alibaba продовжує інвестувати та розширювати хмарну інфраструктуру, DCI є критично важливою опорою нашої стратегії. Ми раді бачити запуск Cisco Silicon One P200, першого в галузі маршрутизуючого ASIC 51.2T, який забезпечує високу пропускну здатність, нижче енергоспоживання та повну програмованість P4. Цей проривний чип ідеально узгоджується з еволюцією архітектури eCore Alibaba. Ми плануємо використовувати P200 для створення платформи з одним чипом, яка слугуватиме основним будівельним блоком для розширення нашого розгортання eCore. Окрім підтримки наших сценаріїв розгортання Cisco Silicon One Q200, цей новий маршрутизуючий чип дозволить нам розширитися до основної мережі, замінивши традиційні маршрутизатори на базі шасі кластером пристроїв на базі P200. Цей перехід значно підвищить стабільність, надійність та масштабованість нашої мережі DCI, зберігаючи при цьому простоту. Крім того, ми розробляємо та досліджуємо інноваційні дезагреговані архітектури, використовуючи Cisco G200 для нашої високопродуктивної мережі центру обробки даних. Впровадження цього вдосконаленого маршрутизуючого чипа знаменує собою вирішальний крок уперед, що дає Alibaba змогу прискорити інновації та стимулювати розширення інфраструктури в епоху AI», – підкреслив Денніс Цай (Dennis Cai), віцепрезидент, керівник мережевої інфраструктури, Alibaba Cloud



«Як давній клієнт Cisco, Lumen активно розвиває свою мережеву інфраструктуру для підтримки економіки, керованої AI. Серія Cisco 8000, Cisco Silicon One та технологія підключення оптики Cisco представляють ключові інновації, які відповідають нашим цілям щодо масштабованого, ефективного мультихмарного підключення. Заглядаючи в майбутнє, ми вивчаємо, як нова технологія Cisco 8223 може вписатися в наші плани щодо підвищення продуктивності мережі та впровадження високоякісних послуг для наших клієнтів», – заявив Дейв Ворд (Dave Ward), головний технічний директор та директор із продуктів, Lumen



«Оскільки робочі навантаження AI швидко випереджають можливості традиційних центрів обробки даних, галузь стикається з новими викликами у пропускній здатності, надійності та масштабі. Міграція дата-центрів до віддалених місць для доступу до електроенергії робить ультранадійні, високошвидкісні міжз’єднання необхідними. Cisco 8223, що працює на базі Silicon One P200, знаменує значний крок уперед, надаючи перший у галузі фіксований Ethernet-маршрутизатор на 51,2 терабіта, спеціально створений для безпечної та енергоефективної мережі «scale-across»», – сказав Патрік Мурхед (Patrick Moorhead), генеральний директор та головний аналітик Moor Insights & Strategy

