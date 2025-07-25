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Vodafone Україна та Національна поліція співпрацюватимуть для пошуку зниклих дітей

25 июля 2025 г., 16:35
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Національна поліція та Vodafone Україна оголосили підписання Меморандуму про співпрацю, спрямовану на вдосконалення системи сповіщення про зникнення дітей. У рамках цієї ініціативи Vodafone надасть поліції доступ до власної платформи SMS-розсилок Telescope. Даний сервіс працює на основі Big Data і використовує спеціальні алгоритми для обробки та аналізу даних, що дозволяє формувати цільову аудиторію за різними критеріями: місце перебування, вік, стать, інтереси тощо.

У разі зникнення дитини представник поліції зможе самостійно налаштувати розсилку повідомлень із прикметами дитини на відповідну цільову аудиторію – з урахуванням географії, віку та інших параметрів. Це дозволить значно скоротити час реагування та мобілізувати суспільство для якнайшвидшого повернення дитини додому.

За даними Національної поліції, шанси знайти зниклу дитину зростають у рази, якщо до пошуків долучається якомога більше людей, особливо протягом перших годин після зникнення. Головна мета – забезпечити максимальне охоплення офіційною інформацією тих, хто потенційно може допомогти. Адже кожен зворотний зв’язок є надзвичайно цінним.

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