25 июля 2025 г., 17:25

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Як звітує Reuters, компанія Intel попередила інвесторів, що може бути змушена залишити бізнес з виробництва чипів, якщо не зможе залучити зовнішніх клієнтів на свої потужності.





Новий головний виконавчий директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) у четвер, після оголошення про значні звільнення та більш широкий, ніж очікувалося, прогноз збитків на третій квартал, заявив, що інженери компанії активно працюють з потенційними клієнтами, щоб запустити наступне покоління контрактного виробництва чипів.





Ці клієнти для так званого виробничого процесу Intel 14A є критично важливими для успіху технології - настільки критично, що, як зазначено у квартальному звіті Intel, якщо компанія не зможе залучити великого замовника, вона може повністю згорнути свій передовий виробничий бізнес.





«Ми розробляємо Intel 14A... з нуля у тісній співпраці з великими зовнішніми замовниками, — написав Тан у службовій записці, опублікованій разом із результатами. — Надалі наші інвестиції в Intel 14A будуть базуватися на підтверджених зобов'язаннях клієнтів. Ми будемо створювати те, що потрібно нашим клієнтам, тоді, коли це їм потрібно, і завойовувати їхню довіру послідовним виконанням».





Intel заявила, що без помітних сторонніх замовлень розгляне можливість скасування або призупинення розробки технології 14A та подальших технологій. Якщо компанія зробить такий крок, вона планує продовжувати виробництво чипів за техпроцесом 18A та його варіантів до 2030 року.





Під час телеконференції після оприлюднення результатів Тан також зазначив, що тісна співпраця із зовнішніми клієнтами була відсутня під час розробки технології 18A, яка має перейти до масового виробництва пізніше цього року. Залучення майбутніх клієнтів та отримання їхнього зворотного зв'язку під час створення 14A вже зробило цю технологію більш перспективною, ніж 18A. «Це дало мені набагато більше впевненості, що цього разу у нас є клієнти, які залучаються досить рано на етапі створення 14A, — сказав Тан. — Ми вчимося на своїх помилках і можемо вчитися швидше, щоб отримати кращий результат».





Наслідки рішення про зупинку cdjuj виробництва будуть значними для Intel. Це означатиме, що з часом Intel стане залежною від тайванської TSMC. Такий крок також поставить компанію у невигідне конкурентне становище перед такими суперниками, як AMD, яка має давніші відносини та досвід роботи з TSMC.





Станом на 28 червня Intel володіла обладнанням для випуску чипів на суму близько 100 мільярдів доларів. Якщо компанія зупинить свою виробничу лінію 14A, то очікує "значних матеріальних знецінень", пов'язаних з активами напівпровідникового бізнесу, йдеться у звіті компанії.





Intel роками стикалася з труднощами через прорахунки керівництва, відставання у сфері АІ та втрату частки ринку на користь свого давнього конкурента AMD. Колишній генеральний директор Патрік Гелсінгер (Patrick Gelsinger) вкладав значні кошти в напівпровідниковий бізнес Intel, прагнучи конкурувати з TSMC. Тан, який вже вжив заходів для виправлення ситуації, заявив, що особисто перевіряє всі проєкти чипів та інвестиції.

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