STMicroelectronics купує за 950 млн дол. частину бізнесу NXP з випуску сенсорів

25 июля 2025 г., 15:35

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Французько-італійський виробник мікросхем STMicroelectronics оголосив у четвер про підписання угоди про придбання частини підрозділу мікроелектромеханічних систем (MEMS) сенсорів компанії NXP Semiconductors (NXPI.O) за суму до 950 мільйонів доларів готівкою. Ця стратегічна угода, яка, як очікується, завершиться у першій половині 2026 року, суттєво розширить портфоліо STMicro та посилить її лідерські позиції в ключових сегментах ринку.





Згідно з умовами угоди, STMicroelectronics здійснить початковий платіж у розмірі 900 мільйонів доларів, а додаткові 50 мільйонів доларів будуть виплачені за умови досягнення певних технічних етапів. Придбаний підрозділ згенерував дохід близько 300 мільйонів доларів у 2024 році.





Придбаний бізнес з виробництва MEMS-сенсорів, що критично важливі для автомобільних систем безпеки, зокрема пасивних (таких як подушки безпеки) та активних (як-от системи контролю динаміки автомобіля та моніторингу тиску в шинах – TPMS, управління двигуном, а також для зручності та безпеки). Він також включає датчики тиску та акселерометри для широкого спектру промислових застосувань.





«Це придбання є чудовим стратегічним кроком для ST, – заявив Марко Кассіс (Marco Cassis), президент групи аналогових, силових, дискретних пристроїв, MEMS та сенсорів STMicroelectronics. Він підкреслив, що «разом з існуючим портфоліо MEMS від ST, ці взаємодоповнюючі технології та клієнтські відносини, орієнтовані на автомобільну безпеку та промислові технології, посилять нашу позицію в сенсорах у ключових сегментах автомобільної, промислової та споживчої електроніки». Кассіс додав, що STMicro використовуватиме свою модель інтегрованого виробника пристроїв (IDM), включаючи дослідження та розробки технологій, дизайн продуктів та передове виробництво, щоб краще обслуговувати клієнтів по всьому світу.





З боку NXP, виконавчий віце-президент та генеральний менеджер з аналогових та автомобільних вбудованих систем Єнс Хінріхсен (Jens Hinrichsen) зазначив, що рішення про продаж було прийнято після перегляду довгострокових пріоритетів NXP. «Ми вирішили, що цей бізнес не відповідає нашому довгостроковому стратегічному напрямку. Ми домовилися з STMicroelectronics, що ця лінійка продуктів ідеально впишеться в портфоліо ST, її виробничу базу та стратегічну дорожню карту. Ми раді, що команда MEMS-сенсорів матиме чудовий дім та довгострокове майбутнє в ST», — додав Хінріхсен.





Ця знакова угода відбувається на тлі тривалого спаду продажів, з яким стикаються виробники чипів, оскільки вони борються з низьким попитом та високими запасами на ринках автомобільної, промислової та споживчої електроніки.





Раніше того ж дня STMicroelectronics, один з найбільших виробників чипів у Європі, повідомив про свою першу квартальну втрату за понад десять років, отримавши збиток у 190 мільйонів доларів від витрат на реструктуризацію та знецінення. Попри це, придбання, яке буде фінансуватися за рахунок існуючої ліквідності STMicro, підкреслює її стратегію розширення ключових сегментів ринку та використання можливостей для зростання, особливо у світлі очікуваного швидшого зростання інерційних MEMS-сенсорів в автомобільній промисловості порівняно з ширшим ринком MEMS.

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