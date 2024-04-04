Витрати на хмарні сервіси в Китаї зростуть на 18% у 2024 році

4 апреля 2024 г., 15:35

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За оцінками Canalys, витрати на послуги хмарної інфраструктури в Китаї в четвертому кварталі 2023 року зросли на 22% в річному обчисленні, досягнувши 9,7 млрд дол., що становить 12% світових витрат на хмарні сервіси.

Торік ринок хмарних сервісів Китаю в цілому виріс на 16% порівняно з 10% у 2022 р. Canalys очікує подальшого прискорення зростання у цьому році, коли витрати на послуги хмарної інфраструктури в Китаї зростуть на 18%. Підприємства знову почнуть інвестувати в хмарні технології, коли вийдуть з фази оптимізації ІТ, а сплеск розвитку генеративного штучного інтелекту сприятиме зростанню споживання хмарних сервісів.

Тим часом значне зниження цін китайськими провайдерами хмарних послуг сприяло залученню більш економних клієнтів, що загострило конкуренцію на ринку. Щоб диференціювати себе в умовах загострення цінової боротьби, постачальники хмарних послуг будуть робити акцент на підвищенні стандартів обслуговування, стимулюванні інновацій та вдосконаленні загальної екосистеми хмарних сервісів.

У четвертому кварталі 2023 року трійка лідерів на ринку хмарних послуг Китаю - Alibaba Cloud, Huawei Cloud і Tencent Cloud - зберегла своє домінування, досягнувши сукупного зростання на 28% і забезпечивши собі 74% загального ринку. Усі три компанії приділяють більше уваги розвитку своїх партнерських екосистем для стимулювання зростання, причому як Huawei Cloud, так і Tencent Cloud провели партнерські саміти з початку року. Доходи від хмарних послуг, отримані через цей канал, склали 25% від загального доходу за квартал на китайському ринку, і очікується, що ця частка буде збільшуватися.

У 2023 році Huawei Cloud підтримувала стабільне двозначне зростання, в той час як Tencent Cloud продемонструвала ознаки прискорення зростання доходів після циклу оптимізації прибутку. Alibaba Cloud, однак, зіткнулася з проблемами, і її зростання було більш стриманим. Потенційним фактором, що вплинув на це, може бути часта реструктуризація в організації Alibaba Cloud протягом останнього року.

На тлі повільного зростання хмарні провайдери знизили ціни, щоб покращити залучення та утримання клієнтів. Alibaba Cloud ініціювала зниження цін у квітні 2023 року, що спровокувало аналогічні кроки з боку конкурентів, таких як Tencent Cloud і China Telecom, у травні минулого року. У лютому 2024 року Alibaba Cloud здійснила ще один раунд зниження цін, маючи на меті залучити ширшу клієнтуру завдяки своїй стратегії низьких цін.

«Наразі постачальники хмарних послуг стикаються з подвійним викликом - підтримання зростання доходів та збереження прибутковості в умовах конкурентного тиску, що спонукає до зниження цін, - зазначає І Чжан (Yi Zhang), аналітик Canalys. - Тим часом генеративний АІ продовжує стрімко розвиватися, підвищуючи вимоги до постачальників хмарних послуг. Крім питань прибутковості, вони також повинні нарощувати інвестиції в нові технології. У таких випадках ефективна співпраця з партнерами може допомогти зменшити ризики та отримати доступ до досвіду та ресурсів партнерів. Це дозволить їм впоратися з конкурентним тиском і сприятиме сталому зростанню в майбутньому на основі штучного інтелекту».

У IV кв. 2023 року Alibaba Cloud зберегла свої лідируючі позиції на китайському хмарному ринку з часткою ринку 39%, але зростання сповільнилося лише до 3% у річному обчисленні. Така поміркованість частково зумовлена активним скороченням Alibaba Cloud контрактів з меншим прибутком. Протягом 2023 року зростання доходів Alibaba Cloud залишалося однозначним (без урахування впливу статистичних коригувань). У рамках стратегічного кроку, спрямованого на відновлення зростання, Alibaba Cloud оголосила про зниження цін на 55% на понад 100 своїх основних хмарних продуктів у лютому 2024 року. Ця ініціатива спрямована на розширення клієнтської бази, особливо малого та середнього бізнесу. Одночасно з цим наприкінці 2023 року відбулася структурна реорганізація в команді управління продажами Alibaba Cloud. Ці зміни потенційно можуть внести нову динаміку в розвиток каналів збуту.

Huawei Cloud зберіг свою позицію другого за величиною хмарного вендора в материковому Китаї з часткою ринку 19%. У четвертому кварталі 2023 року Huawei Cloud досягнув темпів зростання на 23% у річному обчисленні. Протягом 2023 року дохід Huawei Cloud збільшився на 17% порівняно з 13% у 2022 році, демонструючи стабільні показники по кварталах і неухильно скорочуючи відрив від конкурента Alibaba Cloud. Демонструючи свою прихильність до цього каналу, у січні 2024 року Huawei Cloud провела партнерську конференцію Huawei Cloud Partner Conference, на якій стало відомо, що понад 150 партнерів згенерували продажі, що перевищують 10 мільйонів юанів (1,4 мільйона доларів) за допомогою Huawei Cloud. У 2024 році Huawei Cloud надаватиме пріоритет розвитку партнерів, вдосконалюючи Програму постачальників хмарних рішень та Програму дистриб’юторських партнерів, а також щорічно стимулюватиме зростання нових клієнтів та партнерів.

У останньому кварталі 2023 року Tencent Cloud досяг 27% зростання доходу, досягнувши частки ринку в 16%. Таке зростання свідчить про те, що Tencent Cloud успішно пройшла фазу коригування прибутковості, і її зростання знову стабілізувалося на двозначному рівні. Інвестиції Tencent Cloud у розвиток партнерської екосистеми починають давати результати. До січня 2024 року партнери забезпечили 90% продажів Tencent Meeting, основного продукту SaaS, а найкращі партнери досягли тризначного зростання показників. Під час Конференції галузевих партнерів, що відбулася в січні 2024 року, Tencent Cloud ще більше посилила свою прихильність до партнерського успіху, оприлюднивши плани негайно поділитися з партнерами 30% своїх прямих продажів, з метою досягти 50%.

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