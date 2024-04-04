Intellias купує американську C2 Solutions та посилює компетенцію в галузі Digital Health

4 апреля 2024 г., 14:35

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Intellias, одна з найбільших IT-компаній в Україні, оголошує про придбання 100% акцій C2 Solutions, сервісної IT-компанії, що розташовується в штаті Міннесота (США). Остання була заснована у 2010 році й має глибоку експертизу у сфері цифрової медицини та розробці технологій для медичного устаткування.

С2 Solutions надає своїм клієнтам технологічні послуги з фокусом на розробку стратегій, інжиніринг, розробку архітектури даних, тестування та дизайну користувацького досвіду. Її придбанням Intellias посилює свою присутність на ринку США і компетенції в галузі Digital Health та Medical Devices. Крім того, це збільшить кількість активних проєктів в компанії, що дозволить Intellias наймати більше спеціалістів і спеціалісток в Україні й за кордоном.

Сьогодні Intellias об’єднує 3200 спеціалістів і спеціалісток у 14 країнах світу. Intellias розробляє високотехнологічні рішення для клієнтів у галузях мобільності, роздрібної торгівлі, фінансових послуг, телекомунікацій, та високих технологій. Експертиза компанії включає продуктову інженерію, AI/ML, хмарні сервіси, DevOps, IoT, аналітику даних тощо.

Команда С2 Solutions буде інтегрована в організаційну структуру Intellias. Обидві сторони зосередяться на обміні досвідом та експертизою, що дозволить створювати додану цінність для клієнтів і стане основою для подальшого зростання. Також у фокусі уваги інтеграція корпоративної культури та цінностей Intellias і надання колегам з компанії С2 усіх можливостей для кар’єрного і професійного зростання.

Для Intellias це вже друга M&A угода. Восени 2022 року компанія придбала Digitally Inspired, IT-компанію з головним офісом у Великій Британії, яка спеціалізується на галузях роздрібної торгівлі та електронної комерції.

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