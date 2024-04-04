Softprom запропонує рішення з кібербезпеки та мережевої інфраструктури Belden

4 апреля 2024 г., 16:35

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Компанія Softprom оголошує про підписання дистриб'юторської угоди з Belden, світовим лідером в галузі мережевої інфраструктури, безпеки та рішень для підключення. Це партнерство підкреслює спільне прагнення надати організаціям надійний захист та надійну, високопродуктивну мережеву інфраструктуру, та зробить передові рішення Belden доступними для ширшого ринку в 17 країнах, включаючи Україну, а також Азербайджан, Вірменію, Болгарію, Грузію, Казахстан, Киргизстан, Латвію, Литву, Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину, Узбекистан, Чехію, Естонію.

Softprom зосередить увагу на двох ключових лінійках продуктів Belden: macmon та Hirschmann, які є лідерами у своїх сегментах.

Macmon пропонує надійну систему контролю доступу до мережі (NAC), що вирізняється передовими та адаптивними функціями безпеки та добре відповідає мінливій сфері кібербезпеки. Рішення захищає мережі та хмарні ресурси від несанкціонованого доступу для широкого кола клієнтів різних галузей та масштабів – від малого бізнесу до великих міжнародних компаній.

Hirschmann відомий своїм комплексним набором продуктів для промислових мереж, розроблених для забезпечення довговічності, високої продуктивності та безпеки у вимогливих промислових умовах. Асортимент продукції, що включає як керовані, так і некеровані комутатори, а також комплексні рішення з кібербезпеки, розроблено для забезпечення надійного захисту. Рішення Hirschmann, які є важливими як для ІТ-, так і для OT-мереж, пропонують гарантовану безпеку та надійність мережі, які вимагають сучасні промислові операції.

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