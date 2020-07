Visa запустила в Украине функцию оплаты онлайн Сlick to Pay

13 июля 2020 г., 13:35

Компания Visa объявила о расширении функциональности оплаты Click to Pay в Украине, что позволит потребителям осуществлять безопасные и быстрые покупки у разных продавцов и на разных платформах. На сайтах розничной торговли или в мобильных приложениях, отражающих пиктограмму Click to Pay , потребителям, которые предварительно добавили свою карту, не нужно будет вводить 16-значный номер карты и запоминать пароли для осуществления покупки.

По данным Visa, все больше потребителей совершают покупки в Интернете. 52% опрошенных в Украине отметили, что из-за карантина им впервые пришлось заказывать продукты питания онлайн, а 35% начали покупали в Интернете и лекарства.

Сообщается, что функция кнопки Visa Click to Pay использует передовые технологии и методы аутентификации, включая проверку устройства и биометрику для защиты транзакций. Click to Pay базируется на отраслевом стандарте EMV Secure Remote Commerce. Более того, Click to Pay также взаимодействует со спецификацией токенизации EMVCo и спецификацией 3-D Secure, чтобы использовать больше инструментов безопасности для новых и существующих цифровых платежных каналов.

Visa запускает новую технологию в Украине после успешного внедрения в США. Также она будет доступна и на других мировых рынках, включая Австралию, Бразилию, Канаду, Гонконг, Ирландию, Кувейт, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Африку, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты.

Для продавцов это решение уменьшает количество отказов от оплаты выбранных заказов или благотворительных взносов, одновременно обеспечив единую интеграцию для карт нескольких платежных систем, что означает простой и беспрепятственный способ оформления заказа.

Заявлено, что в рамках проекта Visa сотрудничает с поставщиками платежных услуг и эквайерами, включая как иностранные компании Checkout.com, Iveri Payment Technology, Noon payments, NetCash, PayGate, PayU и те, так и рабатающие на украинском рынке: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Portmone.com, Тикетс Тревел Нетворк ГмбХ, Украинский процессиннговый центр, Транззо, iPay.ua, АТ «ТАСКОМБАНК», ООО ГЕРЦ и другие. Цель компании — позволить как можно большему количеству участников рынка внедрить возможность упрощенной онлайн проверки.

«В условиях пандемии количество цифровых покупок продолжает расти, и мы готовы и в дальнейшем стимулировать онлайн торговлю, а также предлагать решения, которые заложат основу для следующего поколения простых, безопасных и оптимизированных способов оплаты», — отметила Вера Платонова, старший вице-президент Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы. «Это действительно выигрышное решение, которое уменьшит количество отказов от оплаты корзины и обеспечит интеграцию для карт разных платежных систем. Как результат, потребителю будет значительно легче оформить заказ онлайн и беспрепятственно пройти цифровую проверку данных перед проведением оплаты. Возможность оплачивать онлайн одним касанием кнопки, независимо от бренда вашей карты, также сближает опыт потребителей с тем, к которому они привыкли в офлайн магазинах», — отметила она.

Оплата касанием кнопки упрощает осуществление покупок онлайн тем потребителям, которые хотят пользоваться картой Visa на сайтах разных торговцев, а не одного интернет-продавца. Около 40% онлайн транзакций во всем мире проведены именно этим способом. Еще больший процент цифровых покупок осуществляется с помощью сохраненного аккаунта Visa. Для защиты всех типов цифровых транзакций Visa предлагает токенизацию, которая заменяет 16-значный номер учетной записи владельца карточки на защищенный код (токен), которым не могут воспользоваться мошенники.

Услуга Visa Токен Сервис (VTS) недавно сгенерировала свой миллиардный токен, достигнув уровня, который значительно ускоряет инновации в электронной коммерции и повышает безопасность платежей. Сегодня более 13 000 продавцов осуществляют транзакции с токенами COF и более 8200 эмитентов на 150 рынках оказывают услугу Visa Token. Совокупный объем токенизованих платежей в регионе CEMEA превышает 17 млрд долларов.

