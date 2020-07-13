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Рынок процессоров для смартфонов показал рост

13 июля 2020 г., 13:05
Рынок процессоров для смартфонов показал рост

Вопреки негативному влиянию пандемии COVID-19, мировой рынок процессоров для смартфонов (AP) в начальной четверти 2020 г. отчитался ростом выручки на 6% «YoY». Общий объем рынка в денежном выражении, по версии Strategy Analytics, достиг 4,7 млрд долл.

Ключевые позиции по-прежнему распределили между собой Qualcomm, HiSilicon, Apple, Samsung LSI и MediaTek. Причем, единоличное лидерство с долей рынка в 40% у Qualcomm, а следом разместились HiSilicon (20%) и Apple (15%).

Флагманский 5G-процессор от Qualcomm — Snapdragon 865, а также 5G SoC Snapdragon 765/G, показали отличный старт продаж и пользуются высоким спросом у ведущих производителей смартфонов. У Qualcomm на 5G-продукты пришлось уже свыше пятой части общеквартальных поставок.

Несмотря на снижение поставок смартфонов, вызванное COVID-19, рынок AP для смартфонов показал рост за счет более высоких средних отпускных цен на чипы с поддержкой 5G. И хотя, верхняя часть рынка активно переходит на 5G, процессоры стандарта 4G продолжают показывать хорошие результаты в среднем и нижнем ценовых сегментах.


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