Випуск гуманоїдних роботів у Китаї зросте на 94% у цьому році

13 апреля 2026 г., 16:25

0

Tweet

Згідно з новим звітом аналітичної компанії TrendForce , глобальна індустрія гуманоїдних роботів входить у критичну фазу комерціалізації. У Китаї, який є найбільшим ринком світу в цьому сегменті, прогнозується стрімке зростання обсягів виробництва — на 94% за підсумками 2026 року. Основними драйверами ринку стали компанії Unitree Robotics та AgiBot, які завдяки налагодженому масовому випуску та чітким сценаріям використання контролюватимуть майже 80% усіх поставок у країні.



Компанія Unitree нещодавно подала заявку на IPO на китайській біржі STAR. Згідно з проспектом емісії, у 2025 році дохід від гуманоїдних роботів уперше перевищив виручку від чотириногих моделей, склавши понад 51% від загального обороту. Валова маржа обох сегментів досягла 60%, що спростовує уявлення про робототехніку як про виключно збиткову галузь. Unitree планує розширити свої потужності до 75 000 гуманоїдних роботів на рік, що стимулюватиме попит на ключові компоненти: модулі суглобів, сенсори та маніпулятори.



Інший лідер ринку, AgiBot, наприкінці березня 2026 року відсвяткував випуск свого 10 000-го універсального робота Expedition A3. Компанія продемонструвала вражаючу швидкість масштабування: обсяги виробництва зросли з 1 000 одиниць у 2025 році до 10 000 всього за три місяці поточного року. Це стало можливим завдяки стандартизації ланцюжків поставок та гнучкому виробництву, орієнтованому на реальні замовлення від логістичних центрів, виробників електроніки та автомобілебудівних заводів.



На глобальному рівні конкуренція також загострюється: Boston Dynamics розпочала комерційне розгортання моделі Atlas, а компанія 1X наближається до випуску домашніх роботів. Особливу увагу ринок приділяє Tesla, чий Optimus Gen 3 у разі виходу на масове виробництво в другій половині 2026 року може радикально змінити капіталізацію сектору та впровадити модель виробництва, подібну до автомобільної промисловості.



Вибухове зростання виробництва гуманоїдних роботів у Китаї свідчить про успішну інтеграцію великих мовних моделей (LLM) у фізичні системи (Embodied AI). Це перетворює роботів із наукових прототипів на реальний промисловий інструмент, здатний замінити людську працю в логістиці та на конвеєрах. Стратегічний успіх Unitree та AgiBot базується на здатності швидко масштабувати ланцюжки поставок компонентів, що створює бар'єр для входу нових гравців та зміцнює технологічне домінування Китаю в сегменті масової робототехніки.



Головним ризиком для галузі залишається безпека та складність системної інтеграції в домашні умови, де вимоги до точності та передбачуваності дій робота значно вищі, ніж у промисловому цеху. Проте висока маржинальність Unitree показує інвесторам, що сектор вже готовий генерувати прибуток. Подальша еволюція ринку в другій половині 2026 року залежатиме від успіху Tesla Optimus, який може встановити нові стандарти вартості та продуктивності, змушуючи китайських виробників ще агресивніше боротися за собівартість компонентів.

