Як паралельна однопіксельна візуалізація долає перешкоди у 3D-вимірюванні

Четверта промислова революція перетворила 3D-вимірювання на «очі індустрії». Але навіть найсучасніші системи часто «сліпнуть», коли стикаються зі складними умовами: відблисками, туманом чи напівпрозорими матеріалами.



Дослідницька група під керівництвом професора Чжана Ціцаня (Zhang Qican) з Університету Сичуань представила теоретичну модель паралельної однопіксельної візуалізації (PSI), яка обіцяє розв'язати ці проблеми, перевівши 3D-реконструкцію з мови чистої геометрії на мову обчислювальних алгоритмів.



Більшість сучасних 3D-сканерів використовують метод структурного світла. Він працює за принципом тріангуляції «точка в точку». Це працює для матових поверхонь, але дає збій, якщо світло відбивається двічі (між поверхнями об'єкта), коли світло розсіюється (під поверхнею матеріалу або в тумані) або об'єкт напівпрозорий чи закритий шаром диму.



У таких сценаріях пряме освітлення змішується з глобальним, і звичайна математика тріангуляції перестає працювати.



Замість того щоб просто шукати точку в просторі, метод PSI фокусується на коефіцієнтах перенесення світла (LTC). Це обчислювальна структура «точка до площини», яка дозволяє математично розділити пряме світло (яке потрібне для вимірювання) і глобальне «сміттєве» світло (відблиски та розсіювання).



Вчені із Сичуаня описали, як розподіляються LTC у складних умовах, і як виокремити пряме освітлення. Вони кількісно проаналізували, як фоновий шум впливає на точність, що дозволяє прогнозувати помилки вимірювання.



Для перевірки теорії команда провела серію складних тестів з вимірюванням об'єктів при сильному переосвітленні та взаємних відбиттях. Було зроблено також підповерхневе розсіювання: робота з матеріалами, куди світло проникає глибоко всередину, а також сканування структур крізь напівпрозорі шари та густий туман.



Результати підтвердили, що PSI значно перевершує традиційні методи в умовах низького співвідношення сигнал/шум (SNR).



Це дослідження закладає фундамент для переходу від традиційної геометричної тріангуляції до парадигми обчислювальної 3D-візуалізації.



Подальші кроки включають ефективне кодування та швидке вилучення даних LTC, повне розділення та аналіз компонентів глобального освітлення та використання LTC для ще ширшого спектра промислових завдань.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI