Wasabi Technologies купує Lyve Cloud у Seagate

13 апреля 2026 г., 17:45

На ринку хмарних послуг відбулася велика перестановка: компанія Wasabi Technologies, відома своїм «гарячим» хмарним сховищем, оголосила про придбання бізнесу Lyve Cloud у гіганта індустрії Seagate Technology.



Ця угода - не просто купівля активів. У межах домовленості Seagate отримала частку в капіталі Wasabi, ставши одним із її акціонерів.



Зазначено, ця транзакція вигідна обом сторонам, адже дозволяє кожній зосередитися на своєму ключовому бізнесі. Так придбання зміцнює статус Wasabi найбільшого незалежного постачальника «чистих» хмарних сховищ (pure-play). Компанія отримує лояльну базу корпоративних клієнтів Seagate та розширює свою глобальну присутність.



Тоді як Seagate вирішила повернутися до витоків - зосередитися на своєму основному бізнесі з виробництва накопичувачів великої місткості, попит на які зараз зашкалює через розвиток AI.



«Це придбання зміцнює нашу позицію лідера. Ми з радістю вітаємо клієнтів Lyve Cloud і готові підтримати їхній розвиток за допомогою нашої мережі дата-центрів та інноваційних функцій безпеки, таких як Covert Copy», - зазначив Девід Френд (David Friend), співзасновник і CEO Wasabi.



У 2026 році обсяги даних вимірюються петабайтами. Аналітика, відеоархіви та AI-ініціативи вимагають величезних сховищ, але компанії втомилися від складної структури витрат у «гіперскейлерів» (як-от AWS чи Azure).



Wasabi з Lyve Cloud пропонують прогнозовану ціну без жодних прихованих платежів за вихід трафіку (egress) чи API-запити, а також високий рівень відповідності стандартам та захист від вірусів-вимагачів при наявності широкої мережі центрів обробки даних по всьому світу.



Однією з головних переваг угоди є консолідація партнерств. Обидві платформи вже мають глибоку інтеграцію з такими лідерами ринку захисту даних, як Veeam, Rubrik та Commvault.



Тепер клієнтам та партнерам не потрібно керувати кількома різними постачальниками S3-сумісних сховищ. Wasabi стає єдиним вікном для надійного та швидкого відновлення даних після збоїв.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

