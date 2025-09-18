Meta представила окуляри Ray-Ban з вбудованим дисплеєм та управлінням через браслет

18 сентября 2025 г., 12:18

Компанія Meta Platforms на щорічній конференції Meta Connect представила нове покоління розумних окулярів Meta Ray-Ban Display.

Нова модель, на відміну від попередніх версій, має вбудований екран у правій лінзі, видимий лише для користувача, і оснащена інноваційною системою управління. Новинка буде продаватися за ціною 799 дол. Для того, щоб інтегрувати технології у стильну оправу Ray-Ban, компанія повністю переробила конструкцію дисплея. У моноклічному дисплеї використано кастомний світловий двигун та геометричний світловод (waveguide). Це дозволило досягти високої обчислювальної ефективності, чіткої контрастності та високої яскравості, а також мініатюризувати модуль, щоб він відповідав дизайну. Завдяки такому рішенню вдалося досягти високої роздільної здатності без збільшення розміру оправи. Дисплей має щільність 42 пікселі на кожен градус поля зору. Вбудовані фотохроматичні лінзи та алгоритми автояркості забезпечують чітке та насичене зображення як у приміщенні, так і на вулиці. Розробники також врахували конфіденційність та комфорт: дисплей має лише 2% витоку світла, а спеціальний світлодіод інформує оточуючих про те, що користувач робить фото або відео. Дисплей розміщений збоку, щоб не перешкоджати огляду, і призначений для коротких, контрольованих взаємодій, а не для постійної роботи.

Окуляри Meta Ray-Ban Display можна контролювати за допомогою спеціального браслета Meta Neural Band, який зчитує нервові сигнали, що передаються від мозку до руки, використовуючи технологію електроміографії (EMG). Це дозволяє керувати пристроєм за допомогою невеликих жестів.

Як заявляється, браслет здатний розпізнавати неймовірну кількість сигналів і вимірювати рух навіть до того, як він стане візуально помітним. Ключовим досягненням стало створення алгоритмів глибокого навчання на основі даних, отриманих від майже 200 тисяч учасників досліджень. Завдяки цьому Meta Neural Band буде працювати "з коробки" практично для будь-якої людини, що є значним технічним досягненням. Уся обробка "сирих" ЕМG-даних відбувається безпосередньо на пристрої, і лише команди, як-от "клік", надсилаються на окуляри. Цей підхід забезпечує високу надійність, конфіденційність та точну синхронізацію. Meta Neural Band розроблено як міцний, легкий та комфортний для носіння протягом усього дня, з автономністю до 18 годин та захистом від води IPX7. Електроди браслета мають покриття з алмазоподібного вуглецю та посилені матеріалом Vectran, плетеною сіткою, яка за міцністю при натягу не поступається сталі. Це той самий матеріал, який використовували для амортизаційних подушок марсохода для забезпечення м’якої посадки на Марсі. Вбудований АІ-асистент підтримує голосові команди для навігації по додатках, перегляду стрічок у Facebook та спілкування в месенджерах, як WhatsApp та Instagram, а також функцію перекладу в реальному часі.

Окрім флагманської моделі, компанія також анонсувала інші продукти та технології. Так, модель Oakley Meta Vanguard, розроблена спільно з Oakley, орієнтована на спортсменів. Ці окуляри з ціною 499 дол. мають захист від води та пилу (IP67), 12-мегапіксельну камеру, яка знімає відео в 3K з кутом огляду 122 градуси, та батарею, розраховану на 9 годин. Вони підтримують нові режими зйомки, зокрема повільний рух, уповільнену зйомку (time-lapse) та гіперлапс, а також інтегруються з фітнес-додатками Garmin та Strava.





Оновлена версія попередньої моделі, Ray-Ban Meta (Gen 2), отримала подвоєний час автономної роботи — до 8 годин, а також покращену камеру та нові АІ-функції. Ціна на цю модель зросла до 379 дол. порівняно з 299 дол. за попередню. Завдяки новій функції "фокусування на розмові" та АІ-алгоритмам, окуляри здатні посилювати голос співрозмовника, одночасно відфільтровуючи фоновий шум.





Крім того, на конференції було представлено нову технологію Hyperscape для VR-гарнітур Quest. Ця функція дозволяє користувачам сканувати фізичний простір, просто обходячи кімнату, і перетворювати його на фотореалістичну віртуальну копію, використовуючи такі технології, як Gaussian Splatting та хмарний рендеринг.





Також було анонсовано новий додаток Horizon TV для гарнітур Quest, що дозволить користувачам дивитися телешоу, спортивні події та фільми у віртуальній реальності, зокрема від таких партнерів, як Disney та Universal Pictures.

