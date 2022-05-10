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Відновлено електропостачання близько 33 тисячам споживачів за добу

10 мая 2022 г., 10:55
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За минулу добу відновлено електропостачання близько 33 тисячам споживачів.

Зокрема, в Одеській області — 13,8 тисячам, Київській – 9,1 тисячам, Донецькій – 8,9 тисячам, Херсонській – 800 споживачам, Миколаївській – 400 споживачам.

Станом на 9 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 811 населених пунктів, загалом близько 723,3 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 319,9 тисяч споживачів, Харківській — 171 тисяча, Луганській – понад 128,2 тисяч.

«Укренерго» активно відновлює підстанції 220-750 кВ в різних регіонах України. На одній з підстанцій Київщини завершено ремонт відкритого розподільчого пристрою та добігає кінця ремонт реакторного обладнання. Підготовлено для установки на заміну обладнання 750 кВ на ще одній підстанції. На підстанції в Західному регіоні розпочато відновлення пошкоджених технічних будівель.

На повітряних лініях київського та північного-східного регіонів продовжується заміна зламаних опор. Так, найближчим часом буде замінено 14 опор на лініях 750-330 кВ. Наразі вже демонтовано частину зламаних опор та встановлено кілька фундаментів, подальші роботи тривають.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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