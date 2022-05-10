10 мая 2022 г., 9:55

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила, що її Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) у повному обсязі забезпечує управління мережами в умовах війни.



За координацією НЦУ аварійно-ремонтна бригада виконала роботи з відновлення волоконно-оптичних лінії зв’язку в Слов’янську та Бахмуті на Донеччині, забезпечила надання телекомунікаційних послуг мешканцям цих міст.



У перший тиждень травня фахівці “Укртелекому” усували наслідки аварій в 11 областях України, відновивши послуги у десятках населених пунктах. Переважна більшість аварій сталася внаслідок ведення бойових дій та протистояння атакам російських військ на Україну.



Критична інфраструктура та інтернет-мережа “Укртелекому” працюють. Послуги інтернет-доступу надаються у 87% населених пунктів, підключених до мережі оператора, і доступні у всіх областях, крім Луганської.



Водночас через бойові дії та їх наслідки, зокрема пошкодження інфраструктури, залишається складною ситуація у Донецькій і Харківській області, де послуги надаються у 62% населених пунктів, підключених до мережі оператора. Найважче у Запорізькій області, де послуги доступні лише у 14 населених пунктах, підключених до мережі компанії.



Протягом попередніх днів фахівці Укртелекому відновлювали послуги у Кіровоградській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Київській, Чернігівській та Львівській областях.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист