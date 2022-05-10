Dell та Snowflake удосконалюють багатохмарний досвід своїх клієнтів

10 мая 2022 г., 11:45

Dell та Snowflake анонсували співпрацю, щоб розширити багатохмарний досвід своїх клієнтів.



Компанії будуть працювати разом, щоб з’єднати дані з корпоративного сховища Dell із хмарою даних Snowflake.



Як підкреслюється, ця співпраця вперше в своєму роді надасть клієнтам більшу гнучкість при роботі в багатохмарних середовищах, відповідатиме вимогам суверенітету даних і легко перетворювати дані, де б вони не знаходилися, в аналітичні рішення.



Клієнти Dell та Snowflake зможуть використовувати локальні дані, що зберігаються в об’єктному сховищі Dell, за допомогою Snowflake Data Cloud, заьезпечующи їм як локальний доступ або плавно копіюючи їх у загальнодоступні хмари.



Компанії продовжать інтеграцію продуктів та спільні зусилля щодо виходу на ринок у другій половині 2022 року.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист