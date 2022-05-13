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Відновлення зв'язку на територіях, що межують із районами ведення бойових дій продовжується

13 мая 2022 г., 10:41
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Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку продовжує здійснювати оперативно-технічне управління мережами електронних комунікацій, координувати дії операторів із відновлення мереж та об’єктів зв’язку на територіях, що були звільнені від російської окупації.

Завдяки координації НЦУ аварійно-ремонтні бригади відновили волоконно-оптичні лінії зв’язку в Дніпрі та забезпечили подачу живлення до обладнання в місті Дергачі на Харківщині. Завдяки цьому вдалося відновити інтернет-послуги та послуги міжміського та міського телефонного зв’язку.

Також НЦУ скоординував відновлення працездатності 259 базових станцій на територіях, що межують із районами ведення бойових дій, операторів lifecell та Київстар у Херсонській та Запорізькій областях.

Фахівці Укртелекому відстежують ситуацію у мережах, реагуючи на будь-які інциденти. На Дніпропетровщині було усунуто наслідки аварії на магістральній мережі й відновлено надання IP-послуг для абонентів у смт Широке.

Через перебитий телекомунікаційний кабель є перебої з наданням послуг міжміського телефонного зв’язку в Миколаївській області. Інженери Укртелекому вже працюють над усуненням несправності.

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