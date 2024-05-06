Commvault придбала Appranix, що спеціалізується на хмарній безпеці

6 мая 2024 г., 17:35

0

Tweet

Commvault оголосила про придбання Appranix, компанії, що спеціалізується на хмарній кіберстійкості. Commvault робить це придбання, щоб допомогти підприємствам ще швидше відновити роботу після збою або кібератаки.

За даними Statista, середній час простою після атаки зловмисників становить 24 дні. Commvault зазначила, що допомагає клієнтам скоротити час простою, швидко відновлюючи дані за допомогою автоматизації та чистих приміщень наступного покоління. Але швидке відновлення даних - це лише частина рівняння.

Існують залежності, необхідні для відновлення критично важливих хмарних додатків, даних, на які ці додатки покладаються, і хмарної інфраструктури, яка все це запускає. Залежності включають мережу, конфігурацію DNS, балансування навантаження додатків, доступ до груп безпеки та багато іншого. Appranix автоматизує все це і може скоротити час, необхідний для відновлення з днів або тижнів до, в деяких випадках, годин або хвилин.

«Ми виводимо відмовостійкість на новий рівень, поєднуючи широкі можливості Commvault з управління ризиками, готовністю та відновленням з можливостями Appranix наступного покоління для відновлення в хмарі, - заявив Санджай Мірчандані (Sanjay Mirchandani), президент і головний виконавчий директор Commvault. - Ми раді вітати Appranix в сім'ї Commvault".

«Ми поділяємо спільне бачення виходу за рамки традиційного резервного копіювання та аварійного відновлення. Наші комбіновані технології запропонують комплексні, неперевершені можливості стійкості для бізнесу в усьому світі» - наголосив Говінд Рангасамі (Govind Rangasamy), засновник і генеральний директор Appranix.

Підкреслюється, що придбання дозволить Commvault вирішити критичну проблему кіберстійкості, з якою сьогодні стикаються підприємства, - швидко відновити хмарні додатки після збою або атаки.

Команда Appranix приєднається до Commvault найближчим часом, а інтеграція технологій Appranix в портфоліо Commvault, як очікується, буде завершена до цього літа. Тим часом клієнти можуть використовувати Appranix для виявлення хмарних додатків і відновлення своїх вимог через ринки AWS, Google Cloud і Microsoft Azure.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365